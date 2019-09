Policía busca a supuestos ladrones de mineral perdidos en Huanuni

Un joven de 22 años, que se presume es un ladrón de mineral, fue rescatado con vida de las entrañas del cerro Posokoni ayer por la madrugada. Un policía, que es parte de los grupos que se movilizaron en días pasados para dar seguridad a la zona luego de la toma de los ‘jucus’ (ladrones de minerales) de un sector de la Empresa Minera Huanuni (EMH), escuchó los pedidos de auxilio de este hombre, que quedó sepultado en vida después de que los mineros decidieran hacer explotar las bocaminas clandestinas por donde ingresan los jucus.

David Navarro Mamani es el hombre que se salvó de morir y avisó a las autoridades sobre la presencia de al menos unas 40 personas más dentro de la mina, que al igual que él ingresaron en busca de mineral.

Sin embargo, no tomaron en cuenta la reacción de los mineros, que cansados de que los jucus roben su producción, decidieron hacer explotar aquellas bocaminas que no son utilizadas por ellos y por lo tanto son clandestinas. Al parecer la acción no tomó en cuenta la presencia de los ladrones y, de acuerdo con la versión del superviviente, los cerca de 40 probables ladrones han quedado atrapados desde el fin de semana pasado, sin poder salir por los huecos que ellos mismos hacen en el cerro.

Ante el aviso que hizo el primer rescatado, el comandante departamental de la Policía de Oruro, José Barrenechea, precisó que han realizado una serie de allanamientos en las poblaciones de Cataricagua, Ducan, Patiño y Huanuni, con presencia del Ministerio Público, en busca de gente dedicada al robo de minerales.

“Se ha evidenciado en tres de esos allanamientos ropa, herramientas y otros elementos que se utilizan para el ‘juqueo’ en los alrededores”, precisó el jefe policial y agregó que se llevaron adelante diferentes operativos para encontrar las bocaminas que utilizan los ladrones para ingresar ilegalmente a las vetas de estaño.

Barrenechea precisó que se logró encontrar alrededor de cinco forados clandestinos, de los poco más de 30 que tienen conocimiento existen en la zona. Además, la autoridad policial explicó que allí se dejaron agentes que controlarán la salida de los jucus por estos huecos y así proceder a su detención.

Operación conjunta

Ante el aviso de Navarro sobre la presencia de más personas atrapadas en el cerro Posokoni, Barrenechea desplegó un equipo con más de un centenar de agentes para que vaya a la zona minera y en coordinación con los trabajadores de Huanuni iniciar la búsqueda de estas personas.

El primer grupo de uniformados y trabajadores mineros ingresó al interior mina poco después de las 17:00 y su salida estaba prevista para las 20:00. Sin embargo, los rescatistas demoraron un poco más y al tomar contacto con los equipos que esperan en Huanuni, informaron de que no hallaron a nadie.

Inmediatamente después un segundo grupo de policías y de mineros ingresó a la mina para cubrir otro sector, pero tampoco se encontró a nadie.

Los equipos de rescate que se conformaron entre policías y mineros, pasadas las 22:00, dejaron de operar el interior de la mina y se espera que hoy, a las 6:00, un tercer grupo ingrese en las entrañas del cerro Posokoni para buscar y encontrar a las personas que David Navarro dijo entraron con él a buscar mineral, pero que desde el sábado no pudieron salir porque las bocaminas habían sido dinamitadas.

Conflicto recurrente

Los grandes ladrones y comerciantes de estaño están reclutando a gente de escasos recursos y sin trabajo, para que roben estaño de Huanuni, la más importante del país, generando un impacto económico negativo en las arcas del Estado. Tiempo atrás desde la firma estatal se indicaba que las pérdidas por la acción de los jucus significa $us 2 millones al mes.

El Gobierno, a través de sus ministerios de Gobierno, Defensa y Minería, llevó adelante varias intervenciones en la zona luego de que se registraran duros enfrentamientos entre militares y las bandas delictivas, que tenían poder de fuego suficiente como para enfrentarse a los miembros de las Fuerzas Armadas.

EL DEBER mostró que la presencia de los ladrones de mineral era un fenómeno creciente, ya que la gente de la zona que no tenía trabajo invertía $us 300 para ser jucu y lograba ganar hasta tres veces más al final del robo.