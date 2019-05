Pobladores de Tariquía piden divulgar proyecto de intangibilidad

Comunarios que viven dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía piden a los diputados explicar en detalle sobre el proyecto que declara Intangible y Patrimonio Natural al área protegida antes de su debate al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La vicepresidenta del Comité de Defensa de Tariquía, Yeni Meza, dijo que se ha pedido de que informen a los pobladores lo más pronto posible para conocer y fijar una posición al respecto.

Elizabeth Estrada, pobladora del área protegida, se sumó a esta iniciativa porque ellos plantearon en una reunión después de la intervención policial a sus bloqueos el 22 de marzo pasado, cuando se produjo el ingreso del viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe, y otras autoridades.

“No conocemos todavía y hemos pedido a los diputados que nos visiten para que nos hagan conocer el proyecto de Ley que de aprobarse sería bueno para evitar que la petrolera ingrese a la Reserva de Tariquía”, dijo Estrada en contacto con EL DEBER.

El diputado Edgar Rendón admitió que el proyecto de Ley de Declarar Intangible y Patrimonio Natural ya sigue el curso del trámite en la Asamblea Legislativa tras ser presentado a comienzos de abril junto a otras cinco legisladoras, entre ellos de Santa Cruz.

Según Rendón, la intangibilidad apunta a que no debe haber ninguna intervención estatal ni privada en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía si no es consensuada con los pobladores, además de preservar el medio ambiente, luego que el Ministerio de Hidrocarburos no se cumplió con la consulta previa y aprobó los contratos de exploración en San Telmo Norte y Astillero.

“Se podrá evitar también la tala indiscriminada de árboles y uno de los responsables fue el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que no hizo el control efectivo de toda el área forestal”, advirtió.

El asesor ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, develó que desde su creación como área protegida hasta la fecha se han deforestado 14.000 hectáreas para satisfacer necesidades de subsistencia.