Tras el ataque a Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), las plataformas se enfrentaron entre sí y se agruparon en dos posiciones en torno a la pretendida unidad opositora. Por un lado, están los que pregonan que se debe apoyar al que tenga ‘más posibilidades’ de ganarle a Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre; del otro lado están los que creen que es posible formar un bloque de partidos opositores, aunque sin Mesa.

El expresidente participó de la reunión entre cívicos y candidatos de oposición en Santa Cruz de la Sierra, el viernes 24. Al salir antes que concluya el encuentro, algunos activistas interceptaron su vehículo obligándolo a bajarse y responderles. Richard Rojas fue uno de los activistas que increpó a Mesa, exigiéndole que responda si de verdad creía que los vocales del Tribunal Electoral iban a renunciar, tal como solicitaron los líderes opositores.

En las redes, los activistas coincidieron en ‘repudiar’ esta acción; sin embargo, debatieron si Rojas era aliado de Óscar Ortiz o de Víctor Hugo Cárdenas. Para Pamela Flores, de Plataformas Unidas, aliada de Ortiz, Rojas es cercano a Cárdenas, debido a que integró la plataforma G-21, de la que Christian Tejada, es vocero y a la vez proclama ser candidato a diputado uninominal por UCS.

La alusión de Flores se debe a que Tejada aparece en un medio de La Paz señalando que Rojas es parte de la Alianza Bolivia Dice No. Consultado, Tejada negó esta afirmación e indicó que fue malinterpretado. Dijo que no responderá a Flores, aunque confirmó que es “el primer activista” que accede a una candidatura a diputado uninominal. Añadió que para algunas plataformas, ante la ‘soberbia’ de Mesa, es viable conformar un solo bloque opositor entre el MNR, MIR, UCS y Bolivia Dice No.

Para Guillermo Paz, de la plataforma 21-F, Mesa es el candidato mejor posicionado para sacar al MAS, y pidió apoyarlo. Mientras, la activista Ana Sofía Urresti dijo que quienes firmaron alianzas con partidos no deberían “usar la defensa del 21-F para promoverse”.

También te puede interesar:

La oposición solo se une para pedir la renuncia del TSE y la gente se lo reclama a gritos

El TSE convoca a elecciones y los vocales piden respeto por su trabajo