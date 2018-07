Las plataformas ciudadanas que exigen el respeto a los resultados del 21F buscan convocar a más de 2.000 ciudadanos para el 6 de agosto en Potosí, donde se celebrarán los actos centrales por las fiestas patrias y contará con la presencia del presidente Evo Morales. Agrupaciones como Generación 21, Calles Bolivia, Me comprometo Bolivia, entre otros, confirmaron su presencia en Potosí pese a las advertencias de las organizaciones sociales de responder a cualquier provocación.

De Generación 21, Xiomara Klinsky, indicó que de casi todos los departamentos se están movilizando para estar presentes en Potosí el 6 de agosto y sumar unos 2.000 manifestantes. Desde Santa Cruz estiman que viajen cerca de 350 personas. “Ya tenemos una comisión que está Potosí, coordinando las llegadas de personas de otros departamentos”, afirmó en contacto telefónico con EL DEBER.

Klinsky explicó que se está gestionando un espacio para desfilar en el acto central, aunque ve difícil que les otorguen el pase, porque está organizado por el oficialismo. “Hay organizaciones que están coordinando para resguardarnos. Esperemos que haya garantías como dijo el Gobierno”, manifestó.

Sobre las movilizaciones de las plataformas ciudadanas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que no habrá nada especial en el dispositivo de seguridad que se planificó para los actos en Potosí. Por su parte, el gobernador de Potosí, dijo que todos tienen derecho de estar presentes en la Villa Imperial y que "no hay cosas que puedan preocupar al visitante. Todos son bienvenidos, tanto de la oposición como del oficialismo".

La autoridad departamental descartó que se vaya a tomar algún recaudo extra en la seguridad ante el anuncio de la llegada a esa ciudad de las plataformas que defienden el respeto al voto del 21 F.

María Anelin Suárez, vocera de Calles Bolivia, también confirmó que estarán presentes en la Villa Imperial y manifestó que no subestiman las advertencias de las organizaciones sociales del MAS. “Tomamos nuestros recaudos, estamos escribiendo cartas para enviar al Defensor del Pueblo a fin de tener garantías. No queremos confrontación”, expresó.

La activista explicó que no solo van a Potosí a gritar Bolivia dijo No, sino a exigir respeto a los derechos como la vida, la libertad y la propiedad. “No solo gritamos Bolivia dijo No, luchamos por la defensa de nuestros derechos. Los muchachos de Potosí tienen esas ganas de luchar por un sistema diferente. Potosí ama el federalismo, ve la realidad de forma más radical. Nos muestran un Potosí de resistencia”, dijo.

Desfile en Santa Cruz

Las agrupaciones y personas que no puedan viajar podrán manifestarse en el Cambódromo, donde se organiza un desfile para el 5 de agosto, a partir de las 19:00. Rubén Peña, de Me Comprometo Bolivia, explicó que se buscará posicionar un mensaje positivo, es decir que 21F es igual a justicia, a respeto a las reglas, a inclusión. Además, la gente que quiera participar puede hacer estampar su camiseta con el 21F desde el mediodía del sábado 4 de agosto en la plaza 24 de Septiembre.