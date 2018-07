Plataformas no quieren hablar de candidaturas

Los activistas defensores del Bolivia dijo No ven con buenos ojos la decisión del expresidente Carlos Mesa de asumir una defensa del 21-F, y prefieren no hablar de candidaturas, argumentando que su lucha es en defensa de la democracia y la Constitución Política del Estado (CPE), por eso es que persiguen que el presidente Evo Morales no vaya a una nueva reelección.

La decisión del exmandatario se hizo pública luego que la Fiscalía General del Estado presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en su contra. Advirtió de que apoyará todos los pronunciamientos y expresiones de respeto del 21-F porque, en su criterio, Evo Morales no puede ni debe ser candidato en 2019.

“Quiero expresarles mi compromiso de actuar de manera activa, positiva, comprometida en la defensa del 21 de febrero y en la petición democrática de que el Gobierno, el presidente Morales, y el Tribunal Supremo Electoral escojan el camino adecuado, que es el reconocimiento del 21-F”, expresó Mesa.

Al respecto, ‘Beto’ Astorga, del colectivo ciudadano Otra Izquierda es Posible, dijo que saluda las palabras del expresidente, porque cree que es importante luchar todos juntos por la defensa del 21 de febrero hasta el objetivo final, que es lograr que el presidente Morales no vuelva a ser habilitado como candidato. “Creemos que el voto es lo más importante en un Estado democrático”.

Astorga coincidió con otros activistas que no es conveniente hablar de candidaturas, porque el objetivo que se persigue es que el presidente no sea candidato.

No quieren políticos viejos

Tatiana Pérez, de Alianza Ciudadana por Bolivia, dijo que las plataformas manejan una línea de movilizaciones, actividades y discursos muy aparte de cualquier político o ex político partidario, porque se está luchando por la defensa de la democracia y el respeto de la Constitución; sin embargo, cree que el exmandatario justifica con hechos y pruebas la deficiencia que tiene el Gobierno. “Hablar de un candidato en este momento, sería mentirnos, porque estamos defendiendo la democracia: ¿vamos a volver a elegir a políticos tradicionales o expolíticos? Me parece que el nuevo líder no ha salido a la luz, no sabemos quién es, pero para eso se está trabajando”, apuntó.

De su lado Víctor Hugo Valda, representante de la Coordinadora por la Libertad y Democracia, remarcó que la defensa del 21-F es una lucha de principios, no es partidaria, y que ojalá todos los bolivianos defiendan el voto ciudadano, por eso le parece lógico que Mesa u otros ciudadanos crean en una democracia participativa y representativa. “Lo que me parece ilógico es que haya personas que no defiendan el voto ciudadano, porque no estamos luchando contra un partido político. Me parece bien que toda persona pueda luchar por respeto a la democracia”.

Reacciones

Ministra

“Mesa confunde adrede los datos. El juicio que le inició la Fiscalía no es por el 21-F, es por los $us 42 millones que nuestro país perdió por su aberrante violación de normas que benefició a una empresa chilena. Deje de hacer política en la plaza y defiéndase en el juzgado”, escribió en Twitter la ministra de Comunicación, Gisela López.



Parlamentaria

La diputada del MAS Valeria Silva indicó ayer que Mesa "se equivoca" al acercarse a la oposición para asumir defensa en el proceso en su contra, según dijo a ABI.