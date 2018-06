Plataformas mueven caravana y plantón en defensa del 21-F

Ayer se movilizaron en La Paz y hoy lo harán en Santa Cruz en defensa de los resultados del referéndum que negó la repostulación presidencial.

Un grupo de unas 300 personas se reunió en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para protestar porque el ente electoral no se pronuncia sobre el 21-F, y considera que los vocales deben pronunciarse sobre la intención del Gobierno de llevar como candidatos nuevamente a Evo Morales y Álvaro García Linera.

Encabezados por el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, el grupo de ciudadanos se aproximó hasta puertas del TSE a pedir una audiencia a los vocales; sin embargo, les indicaron que los vocales no estaban en sus oficinas.

El exdefensor del pueblo Rolando Villena afirmó que estas protestas no cesarán y que, por el contrario, se irá aumentando la presión sobre el Órgano Electoral en todo el país porque es necesario hacer conocer, dijo, el estado de indefensión que hay en el país.



La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, indicó que vienen solicitando una audiencia de manera permanente y que los vocales se cierran a hablar sobre su pedido, pero que tarde o temprano el ente electoral debe pronunciarse y emitir criterio sobre los candidatos que pretenden desconocer la Constitución Política del Estado.



Esta movilización fue convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que realizó este plantón ciudadano para recordar que los resultados del referéndum mostraron que el 51% de la población optó por no modificar la CPE para habilitar a Evo Morales a una nueva postulación presidencial.

Sobre este asunto, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, en entrevista con EL DEBER, dijo que no trabajarán bajo presión. “Nuestro principio inequívoco es la legalidad, esa es la única garantía para no equivocarnos, apegamos todas nuestras acciones y decisiones a la Constitución y las leyes, no puede ser de otra manera, no podemos decidir bajo ningún tipo de presión", subrayó.



Desde Santa Cruz



El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, convocó a sumarse hoy a la segunda caravana por la democracia, en defensa de los resultados del 21-F.



Esta movilización es organizada por jóvenes de distintas plataformas ciudadanas. Se concentrarán desde las 9:30 en la doble vía a Cotoca, entre cuarto y quinto anillo. Llegarán hasta Pailón haciendo parada en Montero Hoyos, para luego retornar y concluir con una gran concentración en Cotoca, donde pretenden decirle al Gobierno, una vez más, que se respete la Constitución, el derecho al voto y la democracia, explicó Camacho.



“Son los jóvenes los que hoy lideran esta lucha”, destacó el líder cívico.

Los que quieran sumarse lo pueden hacer en sus propios motorizados, pero también pondrán vehículos para los que quieran acompañar la caravana.



Le incomoda al Gobierno



El vicepresidente Álvaro García Linera, la anterior semana admitió que le “da rabia” la irrupción de activistas del “Bolivia Dijo No” en diferentes escenarios.



También resaltó que quienes critican al Gobierno son “envidiosos y resentidos", expresan a quienes “no quieren que Chile devuelva el mar" y están prestos “a vender la patria antes que un campesino logre algo a favor del pueblo".



Por su lado, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Henrry Cabrera (MAS), calificó a las plataformas como movimientos divididos, utilizados, manipulados por el Comité pro Santa Cruz y la Gobernación.



Cabrera cree que solo favorecen a una oposición que no tiene ninguna propuesta. “Las plataformas se derrumbaron, porque la gente se dio cuenta de que eran igual que un partido político, eran parte de la oposición, por lo tanto no representan ningún cambio en Santa Cruz ni a nivel nacional”.