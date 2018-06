Plataformas inconformes, pero sin opción presidencial

El mínimo de 35 años de edad para acceder a la Presidencia del Estado y la necesidad de una personería jurídica son óbices que mencionan los representantes de plataformas ciudadanas a la hora de engendrar una candidatura.

No tienen fe en la renovación opositora de los partidos políticos tradicionales que más aparecen en las últimas encuestas, específicamente los integrantes del G-6, y sin embargo por ahora ellos tampoco tienen una opción.

Eduardo Gutiérrez, de SOS Bolivia, asegura que hay liderazgos, pero aún en construcción. “La tendencia mundial dice que es común el ‘outsider’ y que es posible generar un candidato con poca anticipación. En este momento sería inoportuno y podría restar dar nombres; primero pensamos en un proyecto y luego en quién lo represente”, dice.

María Belén Mendívil, de Me Comprometo con Bolivia, reconoce que la gente de las plataformas aún es muy joven, pero también que ya están hablando con gente del empresariado. “Sí, estamos trabajando en un proyecto político, no nos quedaremos de brazos cruzados”, asegura.

Por su parte, Luisa Náyar, de Resistencia Civil, dice que los políticos de siempre no son viables, pero gestar candidatura desde las plataformas sería quitarles el verdadero sentido.