Plataformas convocan a la resistencia civil y a un cabildo para el 21 de febrero

Las plataformas y organizaciones ciudadanas y políticas reunidas en Sucre este sábado convocaron a la resistencia civil para evitar que se consume la postulación de Evo Morales de forma indefinida en la Presidencia y, como primera medida, convocaron a un cabildo nacional este 21 de febrero en coordinación con las entidades cívicas del país.

Al menos 400 personas representantes de las plataformas se congregaron en Sucre en su tercer congreso nacional, coincidiendo con las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en esta capital del 7 al 15 de febrero.

Luego de un debate de casi toda la jornada en mesas de trabajo, las plataformas determinaron diez puntos, entre ellos declararse en resistencia permanente hasta concluir con un paro nacional indefinido y la desobediencia civil si el Gobierno de Evo Morales persiste en la violación de la Constitución y los resultados del 21-F.

También se convoca a un cabildo “por la libertad” este 21 de febrero en todos los departamentos en coordinación con los comités cívicos y organizaciones afines a esta política. Asimismo solicitan al presidente Evo Morales un “retiro honroso” de su pretensión prorroguista en la candidatura en cumplimiento del artículo 168 de la Constitución y el referéndum del 21-F, que está por encima de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Otro de los puntos aprobados fue el pedido de renuncia de los componentes del Tribunal Supremo Electoral porque dictaron resoluciones contrarias y muestran que son “funcionales y serviles” al Gobierno. En este punto exigen auditorías al padrón por organismos internacionales.

Recurrirán también a la CIDH para exigir que se aplique correctamente el Pacto de San José de Costa Rica. Además, las organizaciones ciudadanas reconocen también a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Vladimir Machicao, de las plataformas de La Paz, aclaró que la resistencia ciudadana implica constantes movilizaciones de todos los sectores sociales hasta llegar a un paro nacional.

El congreso se cerró con la presencia de al menos 400 personas y entre los líderes políticos estuvieron presentes el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el candidato a vicepresidente por el MNR, Fernando Untoja. Quiroga dijo a los medios de comunicación que pide a la CIDH escuchar a la sociedad civil, porque respetar el límite de mandatos es algo medular para la democracia, puesto que en Venezuela y Nicaragua se demostró que el problema central de las tiranías es el continuismo.

“Aquellos que intentan quedarse para siempre en el poder después reprimen a los pueblos para nunca más irse. En Bolivia está a tiempo la CIDH, tiene la convención, los instrumentos, hay que actuar”, señaló. Pidió actuar en Bolivia y no permitir que la Convención de Derechos Humanos sea utilizada para la elección perpetua como un derecho humano. “Ser tirano no puede ser derecho humano, eso es atroz y si callan, serán cómplices”, sentenció.

Las plataformas sesionaron al lado de donde están hospedados los comisionados de la CIDH en la plaza 25 de Mayo. De momento está confirmado que la CIDH escuchará a las organizaciones sociales el próximo miércoles. Audiencia En contacto telefónico, Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS Bolivia, confirmó a EL DEBER la audiencia que tendrán con la Comisión Interamericana Derechos Humanos para el martes, a las 14:30, oportunidad en la que entregarán la carta que emanó de este tercer congreso nacional de plataformas que le pedirá a la Corte Interamericana la opinión consultiva sobre la correcta interpretación del artículo 23 del Pacto de San José.

“Es una carta que acabamos de firmar. Si la Corte se pronuncia, Bolivia está obligada a cumplir esta opinión consultiva. La Comisión Europea de Venecia, que es un órgano jurídico consultivo de la OEA, ya emitió una resolución diciendo que la reelección no es un derecho humano. La posición de la Corte Interamericana tendría que salir en este mismo sentido, eso nos invita a creer que si la Corte emite esta opinión consultiva, sería ratificando lo que dice el tribunal de derechos humanos más importante del mundo, que es que la reelección no es un derecho humano y, por lo tanto, la sentencia constitucional (boliviana) quedaría inhabilitada porque se tomaron atribuciones de interpretar un pacto que no les correspondía”, refirió Gutiérrez.

Para las plataformas, el desafío ahora es que la Corte se manifieste a tiempo y para eso están desarrollando diferentes acciones.

Ortiz también intervendrá

Las renuncias de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Katia Uriona, la de la exvocal del TSE Dunia Sandoval, además de algunas entrevistas realizadas a estas personas, forman parte de las nuevas pruebas que el candidato presidencial Óscar Ortiz presentará a la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en Sucre desde el pasado jueves.

“S on documentos que muestran cómo se ha ejercido un abuso de poder del Gobierno nacional sobre este órgano del Estado, violando su independencia para lograr esas habilitaciones que contradicen la Constitución y se burlan del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016”, indicó el candidato por la alianza Bolivia Dice No.

Ortiz señaló que el miércoles se reunirá con la plataforma Bolivia Dice No, que se encuentra en la capital boliviana, para coordinar la presentación de las pruebas y que se suman a las más de 3.000 que desde mediados de 2018 ha entregado a la CIDH. Desde ese día los comisionados recibirán en audiencia a los representantes de la oposición y de la sociedad civil que se oponen a la repostulación del binomio del Movimiento Al Socialismo. La comisión, en su momento, informó que no realizará ningún pronunciamiento sobre este tema en Bolivia.

Resoluciones del congreso de plataformas

RESISTENCIA CIUDADANA | Las plataformas de Bolivia nos declaramos en resistencia ciudadana hasta lograr un paro nacional indefinido y la desobediencia civil si el Gobierno de Evo Morales continúa violando y desconociendo los resultados del 21-F.

MOVILIZACIONES | Determina que las movilizaciones serán coordinadas a escala nacional por los representantes departamentales de las plataformas ciudadanas.

RETIRO HONROSO | Exigimos a Evo Morales el retiro honroso de su pretensión prorroguista e inconstitucional, respetando el artículo 168 y la consulta del referéndum del 21-F.

RENUNCIA DE LOS VOCALES | Exigimos la renuncia de los vocales del TSE por dictar resoluciones contrarias a la Constitución, porque ya no tienen moral para dirigir actos democráticos por ser serviles y funcionales al Gobierno. Interpretación del art. 23 Pedir a la CIDH, a través de una carta, la opinión consultiva con respecto a la correcta interpretación del art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica.