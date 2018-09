Bajo la premisa de “o nos unimos todos, o nos hundimos todos”, los delegados de las plataformas de diversos sectores y organizaciones sociales del país se reunieron ayer en Sucre en el segundo congreso, se declararon en emergencia, convocando a una resistencia civil pacífica con marchas de protesta el 21 de cada mes y paros escalonados en contra de la reelección de Evo Morales.

Participaron como invitados el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el periodista Andrés Gómez, el constitucionalista William Bascopé, José Antonio Quiroga y otros profesionales que respaldan este movimiento cívico que busca el respeto de la CPE y del referéndum del 21 de febrero de 2016.

En caso de que el Tribunal Supremo Electoral (TSJ) dé curso a la candidatura del actual presidente, al día siguiente, el 10 de octubre, el país entrará en paro y habrá movilizaciones permanentes, con el denominativo de Operación Sicurí. Además el 5 y 18 de noviembre habrá una marcha nacional en defensa de la libertad, desde Riberalta. Asimismo, para el 1 de octubre está prevista la primera marcha de Caracollo a La Paz que deberá arribar el 10 de octubre, según dio lectura el coordinador general del G 21, Cristian Tejada.

Antes de hablar de candidatos, determinaron buscar la unidad en torno a un objetivo de no permitir que se habilite a Evo Morales como candidato y el rechazo a la ley de organizaciones políticas; además del respaldo a las medidas de presión de los cocaleros de Yungas y los gremiales del país.

Asimismo, acordaron interpelar a los partidos políticos para que no participen de las elecciones primarias, además de vigilias en los tribunales departamentales el 21 de cada mes, apoyar la marcha de los cocaleros de Yungas que radicalizan medidas de presión a partir del lunes.

“No hemos venido a formar ningún partido político... hemos venido a defender la democracia. Se llama a los partidos políticos a unirse en esta lucha por la democracia y a no prestarse a electoralizar el país entrando en el juego del MAS”, dijo el activista de Santa cruz, Eduardo Gutiérrez.

El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas señaló que en el congreso aprobaron medidas específicas de resistencia al Gobierno y coordinar movilizaciones con todos los sectores como las iglesias católica y evangélica para consolidar esta resistencia. “El pueblo decidió que Evo Morales y Álvaro García no sean habilitados como candidatos y de hacerlo empezará un proceso de rebelión hasta lograr ese objetivo”, aseguró.

A su vez, el constitucionalista William Bascopé destacó que más allá de las diferencias ideológicas hay un compromiso de unidad y de defensa del bien mayor, que es la democracia, el respeto de la Constitución y el voto del 21F.

“Evo Morales no puede ir a las primarias, la ley de partidos políticos no debe ser tratada tan a la ligera con el objetivo de, de alguna manera se pueda legitimar la repostulación. Ante el desamparo de la Defensoría del Pueblo, que pasó a ser oficialista, lo que le queda es la protesta, la libertad de palabra y de opinión, sin violencia. No se hablará de candidatos, todos dejan de lado las posiciones personales y los posibles candidatos, la prioridad es defender la democracia. “Nos unimos todos o nos hundimos todos”, enfatizó.

De su lado, el periodista Andrés Gómez dijo que la estrategia es la resistencia en torno a la unidad de las plataformas y la propuesta es lograr un candidato de unidad para enfrentar al MAS. Pero tampoco, añadió, eso garantiza la unidad en el voto, sobre todo en el área rural y en algunos sectores de la ciudad.

Sugirió trabajar en torno al discurso distorsionado que maneja el Gobierno de que el 21-F es lo mismo que derecha sin comprender que se trata de la defensa de la democracia y ese porcentaje de votantes intentará retener el MAS y eso se tiene que revertir.

“En una elección no pesa el partido sino el candidato, la fortaleza del MAS es Evo Morales y él genera identidad . Para enfrentar a ese candidato los votantes requieren de un candidato nuevo y se tiene que pensar en la persona”, finalizó.

ANÁLISIS | Pese a Ley de Partidos, seguirán su lucha

Gustavo Pedraza - Analista político

El congreso de Sucre fue una oportunidad para que las plataformas ratifiquen su unidad de acción en su lucha por el 21-F. El nuevo contexto con la ley de organizaciones políticas les despertó mayor indignación porque tiene como objetivo restringir el espacio de acción política a las plataformas.

Esto las motivó a seguir con más énfasis la defensa del 21-F y ahora también contra la ley que pretende legitimar la candidatura de Evo Morales y excluir a las plataformas de la lucha política. Pelearán contra el autoritarismo en todos los campos, incluido el electoral. Serán parte de la construcción de un nuevo proyecto político que no solo recupere la plena vigencia de la democracia, sino que renueve el sistema político, que ha colapsado con el actual Gobierno.