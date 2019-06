Plataforma advierte con desobediencia civil si el MAS gana elecciones

La plataforma ciudadana Generación 21 (G21) advirtió a las autoridades del Órgano Electoral de convocar a una desobediencia civil si las elecciones de octubre favorecen a la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, del Movimiento al Socialismo, por desconocer el mandato del referéndum del 21 de febrero que rechazó la repostulación del binomio oficialista.

"Vamos a exigir y conminar a los partidos políticos de oposición, a los comités cívicos, sindicatos y asociaciones que defienden la democracia a desconocer cualquier resultado que tenga vinculación Evo y García Linera. No podemos avalar una candidatura trucha. La renuncia del Tribunal Supremo Electoral, no va a solucionar el problema de fondo, el problema de fondo es que Morales y García Linera no pueden ser candidatos el 2019", explicó el representante de G21, Cristian Tejada.

Asimismo, los activistas anticiparon que prevén una serie de actividades en rechazo de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las que empezarán con un plantón en la plaza 24 de Septiembre. "El objetivo es el desconocimiento en estas elecciones del binomio del MAS Evo Morales y Álvaro García Linera", insistió la activista Xiomara Klinsky.

Incluso, los representantes del movimiento ciudadano expresaron que apelarían a las mismas estrategias de los políticos opositores de Venezuela, que protagonizaron varias protestas convocando a la desobediencia civil. "Si se empecinan en ir a las elecciones (Evo Morales y Álvaro García Linera) vamos ir a utilizar el mismo mecanismo de la oposición venezolana, desconocer a esos candidatos".

El binomio del gobernante MAS fue habilitado por el TSE para las Elecciones Primarias, actualmente siguen en carrera hacia los comicios, amparados en la Sentencia Constitucional 084, que estableció que todas las autoridades electas tienen derecho a la repostulación sin límites.

Sin embargo, los cuestionamientos a esa candidatura es que está en marcha pese a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.