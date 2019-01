Plantón en el TSE y voto simbólico en Santa Cruz

La histórica jornada de votación de las primarias encontrará oposición en acciones de protesta ciudadana. En Santa Cruz, al menos 36 plataformas organizan una votación simbólica en la plaza 24 de Septiembre, que tiene por objetivo recordar al oficialismo el resultado del referéndum del 21-F. En La Paz, la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y plataformas ciudadanas realizarán un plantón en la plaza Abaroa, frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Así lo expresó el rector de la UMSA y miembro del Conade, Waldo Albarracín. Para el académico las acciones de protesta se deben realizar de manera pacífica, y aclaró que no habrá ‘tomas’ simbólicas de tribunales electorales como anunció un sector de las plataformas. “Hay que ser cuidadosos. El Gobierno está esperando eso. Ellos quieren que tomemos ánforas o predios electorales. Deben estar ansiosos de que la ciudadanía en su bronca acumulada incurra en esos hechos para usar a policías y jueces para instrumentalizar la justicia”, afirmó.

En Santa Cruz, Pamela Flores, de Plataformas Unidas, explicó que se instalará un ánfora en la plaza principal, de 8:00 a 16:00, para invitar a la población a ratificar su voto por el No del 21- F, y desalentar la participación en las primarias. El conteo de votos será a las 16:30. “Que los bolivianos no vayan a votar, que vayan a la plaza.

La votación solo sirve para legitimar al binomio oficialista”, indicó. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, restó importancia a las primarias al calificarlas de elecciones internas de partidos. Aclaró que la demanda no perdió impulso, frente a sectores que pedían acciones más radicales, como un paro cívico indefinido.

A este grupo pertenece Flores que manifestó que “el pueblo no está satisfecho”. Por esto, algunos activistas manejan una agenda paralela a la de cívicos y el Conade. Al respecto, Albarracín coincidió que “la relación no es perfecta, pero existe y tiene un mismo objetivo”. En Cochabamba, el diputado Enrique Siles anunció que se realizarán marchas con pancartas por las calles del centro y frente al TED.

Viajarán a Sucre

Posterior a las primarias, las plataformas se alistan para viajar a Sucre, por la realización de la audiencia abierta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 de febrero. Paola Cuéllar, de Resistencia Republicana, explicó que en esta misma ciudad, las plataformas organizan un encuentro nacional el 9 de febrero, para definir nuevas estrategias.

Para la vocal del TSE Lucy Cruz, con un voto es suficiente para validar a los binomios, pese a esto dijo que “no sería conveniente”. “Yo me pongo en el lugar de un binomio, cómo me sentiría si mi partido no me apoya y solo recibo un voto”, afirmó frente a voces opositoras que apuntan a menguar la votación.