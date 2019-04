Piden suspender licencia y allanan oficina de 'otro abogado torturador'

La Policía Boliviana allanó las oficinas del abogado Luciano M. R., quien presuntamente dio choques eléctricos a una persona en Cochabamba, mientras que la Defensoría del Pueblo pide que se le suspenda la licencia en caso de comprobarse la agresión.

Una grabación muestra cómo el profesional evita que su cliente abandone su oficina, además de exigirle que pague un saldo por "diligencias". Se vale de un arma eléctrica (torito) para amedrentarlo.

Según la declaración de la víctima, Julián T. (21), el 23 de abril fue retenido por 45 minutos en la oficina del jurista. “Solo le pedí que me devuelva mis documentos; yo quería cambiar de abogado porque mi proceso no estaba avanzando y el abogado me cobró 2.500 bolivianos”, contó, de acuerdo al reporte de Los Tiempos.

"La Defensoría del Pueblo no permitirá excesos y delitos que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos y para que no se cobre más de lo debido", señaló el representante de esa institución en esa región, Nelson Cox.

Opinión resalta que el presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, Florián Zapata, dijo que “las amenazas, los golpes y las torturas con toques eléctricos no solo vulneran la ética profesional, sino que son delitos que deben ser denunciados” y anunció que citarán a Luciano M.R. para iniciar una investigación interna de un accionar “que pone en vergüenza a la profesión de abogado”.

"Vas a ir con la Policía, atrevido siéntate ahí, qué te pasa c... (…) Te voy a enseñar, estás en una oficina", dijo el abogado ante la súplica de la presunta víctima, que quería dejar el despacho.

El abogado involucrado niega la agresión. "En mi escritorio había varios fólderes de otras personas; encontró sus documentos, pero también se lo estaba llevando otros documentos", contó y ahora es sometido a una investigación.

Video de la supuesta agresión:

Denuncian a un nuevo abogado torturador en Cochabamba. Con un torito amedrentó a uno de sus clientes para que le pague sus honorarios. Vea las imágenes que circulan por las rrss. pic.twitter.com/FXlvwjRvPh — Brújula Digital (@BrujulaNoticias) 29 de abril de 2019

Conoce más sobre el tema: