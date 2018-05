Piden que rueden cabezas por el segundo desfalco millonario a Banco Unión

Consideran inadmisible que ocurra algo así por segunda vez. Un diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y un senador de la oposición consideran que deben rodar cabezas y se tienen que adoptar medidas drásticas ante el segundo caso de desfalco al Banco Unión. Se descubrió que un exjefe de operaciones en la localidad de Desaguadero sustrajo al menos 1,6 millones de bolivianos.

"Autoridades de regulación, gerentes responsables, las autoridades deben responder. Se tienen que imponer las sanciones respectivas, así es, tienen que rodar cabezas, no es posible que existan nuevamente este tipo de situaciones", aseveró el legislador oficialista, Víctor Borda.

Consideró incluso la necesidad de que se inicien procesos por incumplimiento de deberes a gerentes. "La aseguradora ya había cubierto el monto la primera vez, si bien no perdió el Estado, no se puede entender que esto suceda de nuevo", dijo en contacto con EL DEBER.

El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo, aseveró que el "descontrol" está presente en todas las instancias del Estado y advirtió que no es posible una intervención a esa entidad financiera porque "los mismos masistas se investigan y no encuentran nada".

"No me extraña para nada que suceda esto, estamos en un Gobierno en el que todos hacen lo que les da la gana. Los masistas han visto su mejor momento para llenarse los bolsillos, lo están haciendo todos, hay un descontrol. No hay un solo banco más en el país que haya sufrido dos desfalcos de estas características", declaró el opositor.

El Banco Unión, mediante un comunicado, informó que este segundo caso fue descubierto producto de la implementación de mecanismos "prevención, detección y respuesta". El hecho tuvo lugar en septiembre de 2017 y existe una persona aprehendida.