Piden procesar a Loza por ofrecer misses a ministro

“Bueno, ahora festejaremos con calma, con tranquilidad. El ministro me ha comprometido quedarse hasta horas de la noche. La compañera ejecutiva tiene Miss Federación garantizada, Miss Cholita Federación garantizada, ya hemos observado todo lo que tiene que ver, así que nuestro ministro se queda hasta la tarde. Muchísimas gracias, mucha suerte y muchas felicidades”, dijo Leonardo Loza, máximo dirigente de la federación del trópico, en un acto en Chimoré.

Sucedió la semana pasada, pero el video, que había sido colgado en una web cocalera, circuló ayer, justo en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Ahora, mientras él se disculpa y sus compañeros dicen que solo fue un chiste, los opositores piden que sea procesado por trata de mujeres y violencia.

El primero en reaccionar fue el senador y candidato presidencial de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, que pidió que Loza sea procesado por trata de personas. “Estas declaraciones son escandalosas, porque no es la primera vez que salen estos comentarios, con los que se busca agradar al presidente y ahora a ministros, proporcionándoles mujeres de las comunidades que visitan”, dijo.

El ejecutivo de la federación trópico también cosechó palos de sus aliadas, la Confederación de Mujeres Originarias, Indígenas y Campesinas ‘Bartolina Sisa’.

Su ejecutiva, Segundina Flores, aseguró que evaluarán las declaraciones de Loza para adoptar acciones.

Admitió que se trata de un hecho de violencia y lamentó que haya “esas debilidades, dificultades y errores”.

Las palabras y el video de Loza se hicieron virales y recibió múltiples críticas, insultos y reproches en las redes sociales: “Machista a la vista”, “indignante”, “la vergüenza de la semana”, “vaya homenaje a la mujer”, se podía leer en algunos muros que replicaban la oferta del dirigente campesino al ministro de Minería, César Navarro.

Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las seis federaciones, el segundo al mando luego de Evo Morales, aseguró que ese tipo de declaraciones son parte del humor en los discursos.

“No le vemos gran problemática, son chistes, bromas. No es la primera vez y nunca se ha hecho polémica; pero viéndolo con más responsabilidad, está mal que esto exprese así. Esto no merece mucha polémica por parte de la oposición, no creemos que llegue a ese extremo de hacerle juicio, pero es bueno que pida disculpas”, dijo Rodríguez.

Para el ‘vice’ de los cocaleros, la intención de Loza no fue dañar la dignidad de ninguna mujer.

Loza se había pasado todo el día sin contestar el teléfono. En uno de sus números, no se había conectado al WhatsApp desde la medianoche del miércoles, pero, al final de la tarde, salió a prometer que nunca más hará una “broma” durante un discurso y que será un dirigente serio.

Luego de eso, intentó una disculpa: “Quiero de manera respetuosa, humilde, sencilla y de manera personal, disculparme por esa broma realizada la semana pasada en el municipio Chimoré. No ha sido con ninguna intención de dañar ni afectar a nadie, peor a una mujer, a una compañera, a una boliviana”, dijo en una conferencia de prensa.