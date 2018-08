Cuando los políticos comenzaban a deshojar la margarita de la próxima candidatura presidencial, las plataformas ciudadanas salen a pedir que primero se defienda el voto, se aseguren unas elecciones justas, antes de pensar en los apetitos personales. Desde la semana pasada, cuando las denuncias contra Carlos de Mesa en el caso Quiborax pusieron contra las cuerdas al expresidente, su nombre volvió a sonar como el candidato “deseado” por una parte de la oposición. Pronto Demócratas se mostró dispuesto a hablar con el historiador y experiodista, mientras que de las filas de Unidad Nacional les recordaron que también su jefe, Samuel Doria Medina, podría ser el candidato de unidad.

De Mesa, que ha insistido en que no quiere ser candidato, en que se necesita una renovación del espectro político nacional, que todo el movimiento ciudadano debería ser capaz de parir un sub-40 con nuevas ideas y miradas para gobernar Bolivia, ha hablado de unidad, pero alrededor de la defensa del voto.

El regalo griego

Sin embargo, él tampoco inspira demasiada confianza por los miembros de las plataformas. En las redes sociales tildan a De Mesa como “caballo de Troya” del MAS, como un hombre al que se lo quiere empujar a ser candidato para en realidad hacer posible la repostulación de Evo Morales.

Franz Torres, de Pan Bolivia, una plataforma de El Alto, ninguno de los partidos tradicionales debería tratar de aprovechar el momento para plantear candidaturas. “Al decirle no a Evo, le dijimos no a todos”, sentencia Torres. Critica a los políticos internacionales por su imposibilidad de pensar en la renovación, asegura que Carlos de Mesa se sumó a la lucha por el no a última hora y que Samuel Doria Medina “no tiene mucha aceptación”.

Álvaro Siles, de la plataforma Generación 21, una de las plataformas que participó en la reunión del 30 de junio en Cochabamba, considera que hay personas que quieren aprovechar el momento de la mala forma, cuando toda la oposición debería estar enfocada en la defensa del voto en el referendo del 21 de febrero de 2016.

Cree que hay políticos que quieren levantar su popularidad a costillas de la lucha por el No, a los que mueve más un afán personal que la lucha por la democracia.

“Nuestro primer objetivo debe ser que se respete el voto, que ni Evo Morales ni Álvaro García Linera sean candidatos. Una vez consigamos eso, sellado el primer paso, lo siguiente es buscar una nueva alternativa para el país. No es el momento de ellos”, dice.

En la misma línea está Rodrigo Valdivia, de la plataforma Movimiento de Renovación Nacional. El cochabambino asegura que hay que enfocarse en el Tribunal Supremo Electoral para que rechace la postulación de Morales y haga cumplir el carácter vinculante del referendo del 21F, que impidió el cambio del artículo 168 de la Constitución, que limita la reelección de las autoridades a un periodo continuo.

Algunas plataformas dieron plazo hasta el 6 de agosto al TSE para que dilucide si permitirá la postulación de Morales, como lo indica la sentencia del 28 de noviembre de 2017, o si se lo impedirá, dando cumplimiento al referendo. Sin embargo, como los miembros del TSE no puede lanzar resoluciones sobre supuestos -sin que haya un proceso electoral convocado ni una solicitud de inscripción de candidatos-, no hará caso al ultimátum.

Eduardo Gutiérrez, de SOS Bolivia, cree que si no se consigue que Morales abandone la idea de ser candidato no se podrá tener elecciones transparentes, ni asegurar que se cumpla la ley porque con su sola postulación ya se estaría violando la Constitución.

En su opinión, las condiciones para el oficialismo y la oposición son muy desiguales porque no existe separación de poderes, el padrón electoral no da confianza, el guardián de la Constitución la abrió sin tener potestad para hacerlo y un candidato tiene todo el Estado a su disposición.

“Deberían enforcarse en hacer respetar el voto y al pueblo en lugar de entrar a competir en estos sondeos que tanto le gustan a la vieja política”, agregó.

¿Alcanza?

Guillermo Mariaca, de la plataforma Una Nueva Oportunidad, (UNO) explica en que la gran mayoría de los colectivos de La Paz y el resto del país coinciden en que no es momento de hablar de candidaturas. Asegura que de darse una elección con el actual presidente en la papeleta, se convertirían en inconstitucionales. Como UNO plantean que el siguiente periodo será un gobierno de transición, muy duro, que necesitará de la unidad de todos los bolivianos. Cree que ya no alcanza con solamente gritar “Bolivia dijo No”, y que es necesario impulsar un pacto de unidad entre todos los opositores, pero un pacto que no se deshaga al día siguiente de la elecciones y que sea capaz de conducir al país por un periodo que adivina como complejo. Cree que en el periodo 20-25 se sentirá una fuerte crisis económica, producto de la deuda externa y de la declinación de las reservas de gas natural.

Para el politólogo José Orlando Peralta, el grito de Bolivia dijo No ya cumplió su ciclo y ahora la coyuntura es preelectoral. “Sus militantes ya suponen que Evo Morales será su candidato, mientras la bases sociales de la oposición, que son las plataformas, siguen sin transitar hacia una propuesta política”, dice. Cree que esperar a que el Tribunal Supremo Electoral diga si Evo podrá o no ser candidato, hará que queden fuera de fuego. “El MAS tiene un proyecto, un líder, un discurso y una militancia y un voto duro. Va un paso adelante y las plataformas ni piensan en la construcción de un proyecto alternativo y además niegan a los líderes tradicionales. No es viable”, sentenció Peralta.

Magistrado niega beneficio a Moscoso

El magistrado Ernesto Jaimes Molina, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), negó haber beneficiado a David Moscoso Ruiz, socio de la empresa Quiborax, como se dio a conocer en pasados días. El caso se volvió parte de la política nacional, al implicar al expresidente Carlos de Mesa, uno de los mencionados para competir contra Evo Morales en 2019.

Jaimes explicó que la improcedencia del recurso de casación interpuesto por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) se dio porque en casos en los que se declara la extinción de un proceso por inactividad no corresponde ese recurso.

El magistrado Jaimes es parte de la Sala Civil de TSJ que el pasado 18 de enero emitió el Auto Supremo 18/2018 que declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), contra David Moscoso Ruiz, socio de la empresa Quiborax por reparación de daño.

La autoridad judicial aclaró que la Sala Civil no ingresó al análisis de fondo del recurso interpuesto por la Autoridad de Empresa y que se limitó al estudio de los aspectos formales de la acción judicial. Al ser consultado sobre los detalles del proceso y de la cantidad de dinero que implica, manifestó desconocer esos aspectos en razón de que los antecedentes del proceso fueron remitidos a la ciudad de La Paz donde se ventiló en primera instancia. /ANF

Deberían enfocarse en hacer respetar el voto y al pueblo, en lugar de entrar a estos sondeos”