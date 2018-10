En medio de la tensión, tras dos renuncias, cuatro vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) salieron ayer a garantizar la realización de las primarias y luego el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que la Asamblea llenará las acefalías y suplencias del órgano electoral.

El vocal Antonio Costas explicó que la dimisión al cargo de la expresidenta Katia Uriona no afecta el cronograma de las elecciones primarias y generales a llevarse adelante el 2019.

Uriona, en su carta de renuncia, señaló como su argumento principal el “estancamiento en las decisiones del TSE”. Confirmó así la presencia de una tendencia institucionalista y otra afín al oficialismo que estaba empatada y ‘empantanaba’ la Sala Plena.

Costas pidió a los periodistas que consulten a la exvocal a qué se refirió con esa aseveración y pidió que su respuesta sea clara. Manifestó que el TSE es un cuerpo colegiado y que trabaja con consensos que en algunos temas llega incluso a ser absoluto.

El vocal no comentó que los temas donde el consenso se complica son aquellos en los que entra en juego temas relacionados con actores políticos, como el caso en que el TSE debatió por diez horas, y no pudo definir si dejaba entrar o no a una delegación de Demócratas a una sesión que era pública porque no pudo alcanzar consenso.

“Nosotros vamos a reconformar la directiva con los cinco vocales”, acotó y aseveró que eso se completará hasta el lunes.

Poco después, García Linera aprovechó otro contacto con medios para referirse al tema. Primero, celebró el hecho de que el TSE hubiera manifestado que tiene suficiente cuórum para llevar adelante el conjunto de sus atribuciones constitucionales.

Posteriormente informó que en cumplimiento de sus atribuciones, decidió que el Legislativo completará las acefalías del Tribunal Electoral, vale decir, el nombramiento de los miembros titulares y de los seis suplentes que siempre tienen que estar presentes y elegidos”, anunció.

La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, complementó en una entrevista con EL DEBER Radio, cerca del mediodía, que luego de la conferencia del vicepresidente se presentó un proyecto de ley de la bancada oficialista para cubrir las acefalías y que se tratará el jueves.

El expresidente Carlos de Mesa señaló el lunes que la renuncia de Uriona lleva al poder electoral a estar sometido al Gobierno como el judicial, lo que acerca a Bolivia a una grave crisis de Estado. El vicepresidente, tras posesionar al nuevo fiscal general, Juan Lanchipa, un hombre del Gobierno que dirigió la Diremar, le respondió. “Si el Estado es una persona, si el Estado es el recuento de presidentes y de ejecutivos, esa conclusión es fácil, pero es una mirada infantil, parvularia de las cosas y, en cierta medida, aristocrática, casi monárquica”, dijo.

Montaño complementó que De Mesa “seguramente se debe estar acordando de la época en la que él era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada”.

Costas respondió al vicepresidente, que conminó al TSE a avalar la repostulación presidencial, y respetar el mandato del Tribunal Constitucional, el único autorizado de interpretar la CPE. “Hay un dicho clarito que lo usamos en Tarija: cada ‘carcancho’ a su rancho. El vicepresidente tiene que hacer labores legislativas, que lo haga, nosotros haremos las tareas que nos corresponde”, manifestó el vocal Costas a los periodistas.

El vocal Idelfonso Mamani ratifica que desconoce las fotos que lo muestran en campaña por el MAS

El vocal Idelfonso Mamani, del Tribunal Supremo Electoral, dijo ayer que no conoce las fotos que lo muestran haciendo campaña para el Movimiento Al Socialismo en 2015 y que hoy vuelven a ser motivo de polémica

“Es un tema que ha sido expuesto el año 2015 con fotografías que desconozco. Se planteó una demanda, un proceso y existe una resolución. Esa sería mi aclaración”, manifestó el abogado en conferencia de prensa este martes. Tras asumir como vocal nacional, quedó expuesto por una denuncia del senador Óscar Ortiz, quien presentó en 2015 numerosas fotografías que demostraban su participación en la campaña electoral de Juan Carlos Cejas para la Gobernación de Potosí.

La denuncia fue rechazada entonces por el Tribunal Supremo Electoral y la apelación del legislador Ortiz no fue contestada, pero el senador opositor decidió reflotar el caso ayer con una advertencia: el abogado que pintaba en 2015 las paredes para la campaña del MAS es ahora uno de los vocales que puede habilitar la candidatura de Evo Morales obedeciendo una sentencia constitucional e ignorando el mandato popular del referendo del 21 de febrero de 2016, que dijo No a la repostulación.