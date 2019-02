Perú otorga refugio político a exdirigente cívico de Achacahi

Uno de los líderes de las movilizaciones de Achacachi, Elsner Larrazábal, obtuvo refugio en Perú, y en una entrevista desde su lugar de refugio político con la Agencia de Noticias Fides, se refirió a la situación del país, reflexionó sobre cómo se encuentra Achacachi tras los conflictos con el alcalde Édgar Ramos y anticipó las acciones que asumirá tras haber salido del país de manera clandestina, denunciando “persecución política” de parte del gobierno de Evo Morales.

Lamentó que el Gobierno haya intentado someter a su pueblo. “Achacachi era un pueblo revolucionario, este Gobierno ha destruido ese legado histórico”, afirmó Larrazábal.

En abril de 2018, Larrazábal anunció en un video que pediría refugio político, por supuesta persecución del Gobierno.

El dirigente cívico fue acusado de tortura y secuestro contra un dirigente de los Ponchos Rojos en 2017, durante los conflictos en Achacachi, por la renuncia de su alcalde acusado de corrupción.

Lee la entrevista concedida a ANF:

_¿En qué circunstancias salió del país?

EL: Un 9 de abril del año pasado salí del penal de San Pedro, producto de la persecución política que ejerció el Gobierno central no solamente en contra de mi persona sino de 52 personas que encarceló. Pero lamentablemente como estaba a la cabeza del gobierno cívico, el Gobierno el mismo día que me dan la detención domiciliaria, decide revocar la medida y ordena mediante el Ministerio de Gobierno que me conduzcan nuevamente al penal de San Pedro.

Viendo en peligro mi integridad física, mi libertad y mi vida -porque ya había recibido amenazas a través del celular- decidí salir del país, en abril de 2018. Estaba convencido que después de seis meses en el penal de San Pedro no iba a encontrar justicia.

_¿Cuáles son los delitos por los que se le acusa?

EL: Secuestro, coacción y privación de libertad, por esos delitos se me acusó a mí y a un dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), Pedro Villca, no sé cuál es su situación actual.

El Gobierno está haciendo y deshaciendo el proceso, ellos son dueños de la justicia. Desde el inicio hemos pedido el cuaderno de investigaciones, nunca nos han dado; hemos solicitado una copia del proceso, jamás nos han dado. Todo estaba bajo tres candados.

Es una acusación falsa la que inició el Gobierno, simplemente para descabezar el movimiento que se había iniciado en Achacachi.

La acusación provino de la hija de un "Poncho Rojo", Modesto Claure, presuntamente secuestrado, pero en esas fechas yo estaba en Cochabamba, es de conocimiento público. Más bien gente del Ministerio de Gobierno me secuestra saliendo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y después de media hora recién me entregan mi mandamiento de aprehensión y de manera inmediata me mandan a San Pedro.

_¿Qué pasó en Achacachi?

EL: Antes del 15 de febrero de 2017 ya había problemas entre la FEJUVE y el Alcalde Édgar Ramos. Etonces, solicitamos un informe en el marco del Control Social, pero el Acalde nunca quiso brindar su informe. Hasta ese momento la población no sabía que había actos de corrupción.

Después de las promesas electorales que hizo el Vicepresidente, porque Ramos era candidato de Álvaro García Linera, y antes de que sea alcalde ofreció: "si gana nuestro compañero Edgar Ramos Laura les vamos a dar tres veces más de lo que él está proponiendo". ¿Pero qué propuso Ramos?: teleférico, asfaltado de rincón a rincón, hospital de tercer nivel, entonces hizo soñar al municipio de Achacachi.

Entra el Alcalde y en dos años de gestión no se veía ni una obra y producto de eso la población pide un informe. No se veían obras en Achacachi, a pesar de que Achacachi fue bastión del MAS.

El Alcalde se empecinó en no dar informe y ahí surge el conflicto, en ese ínterin el 14 de febrero se mete el Defensor del Pueblo, y al día siguiente en coordinación con este señor ingresan al pueblo a saquear, hay fotografías. A partir de ese momento empieza una pelea en busca de justicia que duró ocho meses y a la fecha no se encuentra.

Hay una herida muy grande que se ha hecho al pueblo de Achacachi, las heridas siguen abiertas y la posición se mantiene, no se va a permitir que ningún allegado al MAS entre (a Achacachi), porque hay un resentimiento grande por lo que nos han hecho.

_¿Dónde obtuvo el refugio político?

EL: Dejé el país dos días después de que el Gobierno define enviarme nuevamente a la cárcel. Entonces, decido salir clandestinamente y pedir refugio político, porque incluso la situación de mi familia estaba complicada.

Afortunadamente la semana pasada obtengo el refugio, me encuentro en un país hermano, exactamente en Perú. Hay una resolución de la Comisión especial para los refugiados, donde se ha demostrado que soy perseguido político.

_¿Hay persecución política a líderes sociales en Bolivia?

EL: Hemos demostrado que hay persecución política, no solo a mi persona, está el caso del señor Franclin Gutiérrez de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), esa es una clara muestra de persecución política. Somos más de 1.200 personas que estamos fuera del país fruto de la persecución política.

Hay que decir de una forma clara, hay tres formas que tiene el Gobierno central para liquidar líderes o liquidar cualquier protesta: o bien los encarcela, o les sigue procesos hasta ahogar sus vidas, o bien los mata (políticamente); es la forma de este Gobierno de liquidar posibles líderes.

_¿Cómo se encuentra Achacachi?

EL: Es una pena lo que está pasando en Achacachi. Sufre mi pueblo porque tiene que asumir toda la responsabilidad que una autoridad debería haber asumido.

Achacachi actualmente se está autogestionando, ellos son los que hacen la limpieza, recogen la basura, hacen arreglos en las obras como en las unidades educativas, por ejemplo, es como si estuvieran huérfanos.

El Gobierno ha preferido proteger a una persona y no proteger a todo un pueblo que en su momento lo apoyó.

Le hemos dicho claramente al presidente Evo Morales, 'nosotros Presidente no estamos en contra de usted, estamos en contra del Alcalde', pero luego nos dimos cuenta que el Presidente no está con Achacachi sino al lado de un corrupto.

Luego del conflicto en las fotos que se publican, el Presidente siempre sale junto al alcalde, ahí uno se da cuenta que es cómplice de todo este saqueo que ha cometido el alcalde municipal.

Cómo a madres, a mujeres, con culatazo en la cara les han destrozado el rostro. Cómo hasta la fecha siguen procesos a personas de base que nunca han cometido delito, solo por apoyar a sus dirigentes, ese fue el delito, por eso hay un gran dolor en la población de Achacachi.

Para nosotros no existe el Alcalde, porque si uno va a ver la Alcaldía está abandonada desde 2017. La ley dice que las autoridades no pueden trasladar documentación de una entidad pública, pero el Alcalde se llevó toda la documentación a Warisata, desde donde -entre comillas- está gobernando, pero tampoco gobierna desde ahí, nadie sabe qué hace.

Sigue administrando los recursos municipales con la venia del Gobierno central, pero en su momento tendrá que rendir cuentas. El presupuesto para Achacachi es muy grande, debe ir por encima de los 200 millones de bolivianos (sumados todos los ingresos del municipio). Es una pena como se está manejando el municipio de Achacachi, afortunadamente los delitos contra el Estado no prescriben.

_¿Qué pasará en Achacachi en las elecciones de octubre?

EL: Solamente estamos esperando a las elecciones nacionales y ahí vamos a encontrar el inicio de la reivindicación del pueblo de Achacachi.

_¿Presentará una denuncia a nivel internacional?

EL: Al respecto ya se ha elaborado la denuncia que se presentará en próximos días ante la CIDH contra el Gobierno de Bolivia, por delitos de lesa humanidad, privación de libertad sin pruebas, encarcelamiento injusto de 52 personas, abuso de autoridad y otros delitos más.

No vamos encontrar justicia en Bolivia, eso está claro, por eso hemos acudido ante la CIDH. Sabemos que puede durar años, pero queremos justicia.

Algunos compañeros siguen con detención domiciliaria, ¿cómo es posible que personas de base que nunca han cometido un delito sigan con detención, sin poder ni trabajar?.

_Achacachi es un pueblo revolucionario, ¿cómo queda luego de todo esto?

EL: Ojalá el Gobierno recapacite y vea que Achacachi no es una población cualquiera. Achacachi era un pueblo revolucionario, este Gobierno ha destruido ese legado histórico. ¿Qué vamos a decir el día de mañana nosotros, que somos un pueblo revolucionario?

Un Gobierno indígena a destruido a los indígenas, ha encarcelado indígenas, ha perseguido indígenas. Lo que está pasando con este Gobierno es irracional. Pero ya es su última gestión. Ojalá la población recapacite.

_¿Quién es Elsner Larrazábal?

EL: Yo soy ingeniero, estudié en Bolivia, hice un posgrado en Europa, actualmente trabajo en una empresa de Software en Perú y estoy terminando un doctorado que inicié hace algún tiempo.

Estar en otro país es muy complicado, que te induzcan a salir de tu pueblo, de un país que amas, no se lo deseo a nadie. Es muy duro estar afuera.

Decirle a mi pueblo que no se preocupe, estoy bien, el día de mañana cuando este Gobierno se vaya, regresaré a mi pueblo.

_¿Elsner tiene proyecciones políticas?

EL: Nunca pensé en el tema político, pero tampoco hay que pecar de inocente, todos hacemos política, el que diga que no, no está siendo sincero. Si el día de mañana tengo que ayudar estando ahí, lo voy a hacer sin dudar.

Esperemos el día de mañana encontrar justicia para mi pueblo, es una responsabilidad mía y de todos. Lo vamos a conseguir adentro o fuera del país, vamos a insistir para que esta denuncia ante la Comisión vaya a la Corte-IDH.