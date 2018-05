El coronel Jorge Santisteban, experto que participó en las pericias en el caso Ana Lorena (Eurochronos) fue invitado por la familia del universitario Jonathan Quispe, quien falleció en medio de una represión policial. Su llegada es para colaborar en las investigaciones y determinar de manera objetiva lo que ocurrió esa fatídica tarde. Junto a Santisteban, también se ha pedido que se incluya en las investigaciones al ciudadano alemán-boliviano Dirk Smith.

Ambos invitados de la familia del joven, gozan de prestigio, además que son entendidos en la materia balística por lo que pueden ayudar en esclarecer en forma científica este caso que ha causado revuelo a escala nacional ya que hay interrogantes sobre la forma, el momento y el lugar en el que Quispe recibió el proyectil -una canica- que terminó por cegarle la vida.

En primera instancia, el ministro de Gobierno Carlos Romero, indicó que el universitario resultó herido por el impacto de una canica que fue lanzada desde una pasarela y que siguió una trayectoria hacia abajo, de derecha a izquierda, e impactó entre dos vértebras instalándose en su pulmón derecho. "La muerte del universitario Jonathan Quispe tiene que ver con una canica de vidrio que ha sido disparada utilizando un tubo de cartón por los mismos manifestantes", dijo Romero.



(Entrevista a Jorge Santisteban)

(Entrevista a Jorge Santisteban)

Esta teoría ha sido refutada por Santisteban que ve que un proyectil, en este caso una canica, lanzada desde una distancia larga y por un tubo de cartón (como dice el Gobierno), no puede tener la fuerza necesaria para perforar un cuerpo humano.

"Una canica lanzada desde un petardo a larga distancia, nosotros creemos que no puede originar una perforación y lo hemos comprobado. El proyectil o petardo no tiene la suficiente carga para generar la fuerza para que pueda penetrar el cuerpo de la víctima. A corta distancia, sí podría, pero en una parte blanda del cuerpo, no en el esternón como es el caso de Jonathan", dijo Santisteban en una entrevista con EL DEBER. "Si usted le aumenta carga a ese cañón de cartón le va a explotar en la mano, antes de que se transforme en un arma", acotó.

Sobre el video de los últimos momentos con vida de Jonathan

"Nosotros creemos que ya ingresó herido a ese lugar. Porque ahí estaban sus compañeros que fueron a refugiarse. Esas son las primeras versiones que conocemos. Ya hemos pedido a las autoridades respectivas nos brinden la información respectiva", apuntó Santisteban.

Actualmente, son los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) los que han iniciado los primeros estudios técnicos sobre lo ocurrido en El Alto.

Jonathan Quispe Vila, de 20 años, cursaba el primer año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y perdió la vida cuando participaba en una protesta que realizaban estudiantes y administrativos de la casa superior de estudios.

El inspector general de la Policía, el general Wálter Lizeca, dijo que en ese video se observa que la víctima ingresa corriendo y saltando a ese domicilio y que, además, no existen policías en las proximidades.

“24 personas ingresan al lugar, 19 mujeres y cinco varones, cuatro minutos después del momento en que ingresan al domicilio aparece una mujer que quiere ingresar, pero es impedida porque parece que la puerta está trancada, hay otras cinco personas que están cerca. Todo eso se establecerá con la investigación de la identificación de las 24 personas que estaban en el lugar; ellos ingresan a las 13:25. 13 minutos después, Jonathan Quispe sale muerto, tenemos que saber qué pasó en el interior”, dijo el oficial.