Periodistas de Oruro reciben seguro de vida y contra accidentes

Un grupo de 44 periodistas recibió este viernes un seguro de vida y contra accidentes, con el fin de que cuenten con un respaldo ante cualquier emergencia durante el desarrollo de sus labores informativas.

El acto fue realizo en el salón "Augusto Dávila" del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO). La empresa Nacional Vida implementó este seguro al que se anotaron unos 44 trabajadores de la prensa.

El ejecutivo del STPO, Marco Flores, destacó que la iniciativa fuera puesta en marcha en el Día del Periodista Boliviano. Agregó que la intención es que los más de 250 afiliados activos de la institución sindical se acojan a este beneficio, por lo que la etapa de registros continuará en las próximas semanas.

El costo del seguro por cada trabajador de la prensa es de Bs 84, el 50% de este monto será cubierto por el ente sindical y la otra mitad por el afiliado. Esto permite una cobertura de $us 600 en una situación de accidentes y en caso de invalidez grave, la cobertura asciende a $us 3.000. El mismo monto es en caso de fallecimiento, que además contará con gastos de sepelio por un valor de $us 1.000.

La cobertura del seguro tiene validez de un año y alcanza todo territorio nacional.