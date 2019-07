Percy Fernández ofende a paceños, pero luego pide disculpas

En el día del 210 aniversario de la gesta libertaria de La Paz, el alcalde Percy Fernández ‘bromeó’ con el tradicional canto “Oh linda La Paz” y llamó “colla incapaz” a quienes habitan esa región del país durante un acto con residentes paceños y delante de la presidenta del Consejo, Angélica Sosa. Los residentes calificaron las expresiones de “racistas y discriminatorias”.

“Oh linda La Paz, oh bella ciudad, quien te conoce no olvida jamás... Oh colla incapaz”, expresó Fernández, mientras se reía ante la comunidad paceña que vive en Santa Cruz, según se observa en un video divulgado por el programa televisivo Detrás de la Verdad y publicado por la agencia ANF.

La dirigente de la Asociación de Residentes de La Paz, Jessica Cárdenas, condenó las palabras de Fernández al señalar que se trata de “expresiones racistas y discriminatorias inadmisibles”.

“Era el Día de La Paz, realmente el alcalde se mostró desubicado y ofensivo contra la comunidad de residentes paceños que está dando tanto por Santa Cruz”, indicó Cárdenas.

Por su parte, el diputado por La Paz, Rafael Quispe, dijo que Percy Fernández “ya no está cuerdo y su cabeza ya no debe funcionar bien”.

El legislador dijo que Fernández “no solo es un misógino con las mujeres, si no con los collas”, y calificó como una ofensa el haber dicho “Oh colla incapaz” y le pidió que pida disculpa a los paceños de forma pública.

En tanto, el diputado paceño, Wilson Santamaría, dijo que la edad de Percy Fernández ya no le permite comprender las cosas que dice, calificó su declaración como un exceso y una broma de mal gusto con quienes viven en la sede de Gobierno.

Anoche, tras las reacciones que generaron sus palabras, el alcalde Fernández publicó un video en el que asegura que no tuvo la intención de ofender a la colectividad paceña y que su vocación es “acercar a los bolivianos”.

“Amo a La Paz y a los paceños, y lo digo sinceramente”, destacó.

“Si he cometido un error, pido disculpas”, afirmó el burgomaestre.

Evo, el gran ausente

Evo Morales agradeció a La Paz “porque no abandonó el proceso de cambio”, sin embargo, el presidente fue el gran ausente en los festejos por el 16 de julio de 1809. El mandatario no participó del tradicional desfile de teas, las distintas sesiones de honor, ni de las actividades cívicas programadas para esta jornada en la Plaza Murillo.

No es la primera vez que el presidente del Estado se ausenta de estas celebraciones, ya que en 2017 tampoco fue parte de las actividades, debido a un viaje que realizó a Estados Unidos.

Ayer se esperaba que Morales fuera parte las actividades conmemorativas; no obstante, tampoco estuvo presente. Mientras se desarrollaban los actos cívicos, se conoció que Morales se encontraba reunido con ministros de Estado y el Alto Mando Militar en la Casa Grande del Pueblo.