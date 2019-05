Pedro Montenegro pide juicio abreviado en uno de sus procesos judiciales

Pedro Montenegro Paz, implicado en tráfico internacional de drogas, pidió someterse a juicio abreviado y una condena no mayor a los seis años de prisión por tener doble identidad en Bolivia.

"Se ha solicitado la medida alternativa tal como establece nuestro ordenamiento jurídico, cuando uno acepta su culpabilidad solicita un procedimiento abreviado, siendo que así lo establece la normativa legal donde la pena es de uno a seis años, lo cual se lo está solicitando", informó Ariel Góngora, abogado de Montenegro.

Se acusa a Montenegro de adquirir una nueva identidad en 2019 a través de una partida de nacimiento en la que figura como Pedro Hoffmann Sainz.

En 2015, la justicia boliviana emitió la orden de captura contra Montenegro, quién era buscado en Brasil, sin embargo, el sindicado con su nueva identidad habría pasado desapercibido en el país para desempeñar distintas actividades.

Góngora dijo que su defendido reconoce que incurrió en una irregularidad en el tema de la doble identidad, por ello pide el procedimiento abreviado.

Explicó que hacen este pedido para evitar que el proceso contra su defendido se extienda por mucho tiempo.

Las autoridades judiciales analizarán esta solicitud y luego definirán la fecha y hora de audiencia.

La Fiscalía abrió tres procesos contra Montenegro: en la primera fue imputado por legitimación de ganancias ilícitas; un segundo proceso es por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; y en el tercer caso es investigado por narcotráfico.

Góngora refirió que no hay pruebas que vinculen a su cliente en narcotráfico. "No le han pillado ni un solo gramo de droga, ni estupefacientes, ni nada, (entonces) imputarlo por el delito de tráfico (de drogas) no sé por dónde", refirió.

Actualmente Pedro Montenegro Paz está recluido preventivamente en el penal de Palmasola, Santa Cruz.

Más sobre el tema: