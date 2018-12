A pesar de que considera que hay condiciones desiguales en el escenario planteado para las elecciones primarias, Gustavo Pedraza, acompañante de fórmula de Carlos Mesa, ve muy necesario el participar de este proceso pues de no hacerlo, dejarían libre el camino para que el partido de Gobierno pueda imponer su intención de prorrogarse en el poder por los próximos años.

Pedraza visitó EL DEBER Radio este sábado y aclaró de que es consciente de que "nos están llevando a una cancha en donde hay barro y sin grama" pero en la que "igual tenemos que jugar".

"Todos los partidos opositores están en contra de las primarias, este proceso está en condiciones desiguales, el Gobierno tiene todo a su favor, el aparato estatal, todo, (pero) nosotros tenemos el apoyo de la sociedad, entonces, si no nos inscribimos no estamos dándole pelea al Gobierno, al autoritarismo, si no nos inscribimos, del oficialismo irá el binomio que quiera, nuestro desafío es darle pelea, en desventaja sí, pero darle pelea, sino le damos pelea ahí, sería de cobarde", afirmó.

Pedraza también respondió a los cuestionamientos que hizo la diputada oficialista, Susana Rivero, que calificó a la dupla Mesa-Pedraza como el "binomio Lava Jato", denunciando de que ambos fueron favorecidos con un supuesto pago de sobornos para la adjudicación de obras camineras, algo que negó de manera rotunda y que respondió que sabe que de ahora en adelante serán atacados con todo tipo de denuncias a las que responderán de manera oportuna pero sin perder el foco en su verdadero objetivo en este proceso eleccionario que es dar a conocer la alternativa de país planteada por la alianza Comunidad Ciudadana que es la que representan.



"El Gobierno nos va a dar con todo, caso Quiborax, Lava Jato, nos van a querer involucrar, creo que vamos a tener una acusación por mes. Los ataques van a venir de todos lados, el oficialismo y de la otra banda, es normal (aunque) no nos apegamos a responder eso", respondió.