Pedraza: 'Me he preparado toda la vida para asumir este desafío'

Carlos Mesa llegó esta mañana hasta la ciudad de Santa Cruz para anunciar que Gustavo Pedraza será su acompañante de fórmula para encarar las elecciones primarias y generales de 2019 por el FRI. El expresidente realizó el anuncio en una conferencia de prensa improvisada en la plaza del Estudiante.

Mesa dijo que la elección de Pedraza como acompañante tiene que ver con lo que él representa como profesional, por el conocimiento en el tema de desarrollo sostenible, la producción del país y el vínculo con el mundo indígena.

"Creo que Gustavo representa la extraordinaria combinación de la idoneidad profesional, el vínculo con el aparato productivo, el conocimiento pleno de la idea del desarrollo sostenible, y algo fundamental, es una persona de diálogo, es una persona que mezcla lo intelectual con su capacidad para buscar consensos", dijo Mesa.

Con gran alegría he presentado en Santa Cruz al conciudadano y amigo Gustavo Pedraza, como candidato a la vicepresidencia por la Alianza Comunidad Ciudadana pic.twitter.com/UuiTXVmi2u — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) 27 de noviembre de 2018

Gustavo Pedraza, que llegó a la presentación de su candidatura acompañado de su familia, reconoció que la dimensión de aceptar el desafío propuesto por Carlos Mesa es gigantesca; sin embargo, la aceptó y se comprometió con responder al desafío planteado.

"Estoy preparado para el desafío, tengo la seguridad y la convicción de que me he preparado toda mi vida para asumir este gran desafío. Uno de los grandes déficit que tiene este país es que los políticos son aficionados y no han podido resolver los problemas estructurales", declaró Pedraza, en su primer contacto con la prensa tras su presentación como candidato a la vicepresidencia.