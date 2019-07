Patzi presentó candidatos en horario laboral, dice que hoy está de 'vacación'

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, presentó hoy a sus candidatos por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Lo hizo en horario laboral, en un céntrico hotel de La Paz, pero aseguró que está de vacaciones y por eso dispone de tiempo.& nbsp;

"No, no, generalmente yo nunca he usado horario de trabajo (para hacer campaña) y nunca lo voy a usar. Solo hago trabajo (político) los fines de semana o uso algún día mi vacación. Hoy tengo, por ejemplo, vacación, así es", afirmó la autoridad.

Dentro de su presentación, el titular departamental destacó que, entre sus postulantes, un 80 por ciento son jóvenes. "Tenemos exfiscales, exjueces, pero también tenemos dirigentes que han sido elegidos de manera orgánica", defendió.

Consultado sobre la primera encuesta nacional que salió el fin de semana, que lo ubica quinto, con dos por ciento, detrás de Víctor Hugo Cárdenas, candidato por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Patzi le restó importancia.

"Otras encuestas que están circulando en las redes dicen que estoy en primer lugar, hay varias encuestas, a mí no me importa en este momento (las encuestas), lo que me importa es el objetivo, corro, y en ese sentido me está yendo muy bien, en eso corro yo, eso es lo que me importa, el resto no", acotó el gobernador.

