Patzi pide disculpas a Caranavi por decir 'yo no soy tractorista para ir'

Se disculpó y reconoció su error. El gobernador de La Paz, Félix Patzi, admitió que usó las palabras equivocadas para justificar su ausencia en Caranavi durante los primeros días de la tragedia que ha dejado hasta el momento 16 personas fallecidas y 10 desaparecidos.

Patzi estuvo este viernes en Caranavi para entregar ayuda y se refirió a las palabras que provocaron una ola de críticas en su contra. “Yo quiero pedir a la población de Caranavi y especialmente al departamento de La Paz, disculpas por no haber dicho correctamente las cosas”, dijo, según señala un reporte del diario digital UrgenteBo.

El gobernador paceño ingresó de una polémica a otra, primero se le reprochó su silencio ante la tragedia y que no haya viajado para ver en persona la magnitud del desastre, fue entonces que dijo: "Qué voy a hacer yo en el lugar? No soy maquinista, no soy tractorista”.

La autoridad admitió que no fue lo correcto y que su presencia era necesaria, pero defendió que en el momento en el que le hicieron las preguntas él estaba más enfocado en las tareas del envío de maquinaria y ayuda al lugar del deslizamiento.

“Mi preocupación era abastecer con la alimentación y otro elementos. Disculpas Caranavi sinceramente”, reiteró.

Patzi entregó este viernes a cada familia damnificada una arroba de arroz, una arroba de fideo, cinco litros de aceite, frazadas y agua.