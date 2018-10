Patzi echa a Amalia Pando de radio de la Gobernación tras la entrevista a Mesa

La Gobernación de La Paz, a la cabeza de Félix Patzi, determinó hoy dar por finalizado su vínculo con el programa 'Cabildeo' de Amalia Pando, tras la entrevista que ese espacio le realizó por la radio Líder al expresidente y candidato por el FRI , Carlos de Mesa.

"A las 18:30 de la tarde me llamaron y me han dado alcance en el dentista para entregarme la carta. Le ponen fecha de ayer, pero me la dieron hoy. El gobernador nos envía esta nota después de la entrevista con Mesa", explicó en entrevista con EL DEBER la co-conductora del espacio, Roxana Lizárraga.

La nota señala que la causa concreta para la determinación fue "que un medio de comunicación especialmente si pertenece al sector estatal - que es el caso de Radio Lider 97.0- no puede ser utilizado para beneficio exclusivo de un candidato o partido político, porque distorsiona sus fines y objetivos institucionales".

Último programa de Cabildeo en radio Líder:

"Nos garantizaban que no era necesario apoyar su gestión, que éramos independientes, pero vemos que no. Estamos sorprendidas, Amalia está sorprendida, pero pensamos en las buenas y malas intenciones de todos, por eso instalamos nuestra radio digital", agregó la periodista.

Desde mañana Cabildeo' no saldrá más por radio Líder, de propiedad de la Gobernación, tras más de dos años y medio de emisiones continuas. Sin embargo, la emisión del programa será normal mediante su espacio en internet y sus redes sociales.

El convenio tenía duración hasta agosto de la próxima gestión y contemplaba que la Gobernación podía poner su publicidad de forma gratuita. "Amalia está sorprendida, dónde quedó un Patzi que nos decía que podíamos entrevistar a las personas que creíamos convenientes, ella me dice que ahora cree que Patzi es igual que Evo Morales", agregó Lizárraga.

Documento entregado a la producción del programa: