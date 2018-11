Patricia Ballivián Estenssoro: “Si hubo reuniones, fue con ministros o expresidentes”

En su calidad de gerenta administrativa del Servicio Nacional de Caminos (SNC), su rúbrica figura en los contratos para la construcción de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, adjudicados a las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, respectivamente.

Fue directora de Administración y Finanzas del INE (2000-2004), gerenta administrativa del SNC (2004 y 2005), presidenta interina del SNC (2006), presidenta de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) de 2006 a 2009, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2009), viceministra de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala (2010), y gerenta general del Servicio de Empresas Públicas Productivas (Sedem), de 2010 al presente.

En los dos contratos observados su firma es una constante, ¿Cómo explica esta situación?

La parte administrativa firma los contratos, así lo establecía el manual de procedimientos del SNC; en total éramos tres personas con esta potestad: el presidente ejecutivo, el gerente de construcción y mi persona. No es raro, mi firma está en muchos contratos más.

Usted mencionó que desde su ingreso al SNC evidenció irregularidades en el caso de estos contratos ¿hizo alguna observación?

La única observación fue que no había financiamiento. Eso llevó a una convocatoria de construcción con financiamiento, el financiamiento propuesto no cumplía y se informó, el Gobierno sacó un decreto aceptando el financiamiento e instruyendo que se prosiga con la adjudicación. Se firmó un contrato con una cláusula que definía que el contrato entraría en vigencia cuando tuviéramos los recursos; se aprobó el de la CAF, hubo decretos que definían la contratación de la empresa, las condiciones y el monto. En realidad, los contratos no tienen problemas, se ejecutaron a cabalidad. El problema es la forma (sobornos) cómo consiguieron la adjudicación de estos contratos.

En los correos desvelados por la policía brasileña se habla de ‘gardelones’, con los que ejecutivos de Camargo Correa sostienen reuniones y a los que hacen pagos. ¿Pueden tratarse de parlamentarios o exejecutivos del SNC?

Desconozco las negociaciones que haya habido por detrás. Son gestiones de alto nivel. Según lo que ocurrió en otros países, los ejecutivos brasileños se reunían con autoridades con poder de decisión; la comisión deberá trabajar sobre esto y llevar los datos al Ministerio Público. Puede tratarse de ministros, diputados, senadores o expresidentes. Pactan acuerdos para que las jerarquías inferiores acaten.

¿Qué grado de responsabilidad tienen los firmantes?

Los firmantes deben seguir procedimientos como dice la norma. Este tipo de casos, entiendo que la investigación de la Policía Federal tiene identificados nombres o incluso iniciales, sobre las que trabaja también la comisión de la Asamblea Legislativa. En este proceso hubo ocho decretos supremos que les dieron prioridad a estos proyectos, emitidos tanto en las gestiones de Carlos Mesa, como de Eduardo Rodríguez Veltzé.

¿Cómo se produce la transición administrativa del SNC, en la gestión de Veltzé a presidenta de la ABC, en esta gestión?

Asumí la gerencia administrativa en 2005, contratada a través de PricewaterhouseCoopers, que era un requisito porque la entidad era auditada por el Banco Mundial (BM), desde el ingreso evidencié movimientos de recursos y pagos de crédito fiscal irregulares, tras un relevamiento financiero por parte de terceros; una vez desaparece el SNC, asumí la presidencia interina en su transición, y participé en la fundación de la ABC.