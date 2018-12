Pastrana: '¿A quién se le ocurre que la reelección indefinida sea un derecho humano?'

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, confirmó en una entrevista exclusiva con EL DEBER que respaldó una carta enviada por el exmandatario boliviano Jorge Tuto Quiroga al actual presidente de ese país, Iván Duque Márquez, para que en su calidad de garante de la Constitución boliviana, eleve una solicitud de opinión consultiva ante la Corte de San José, para que determine si la reelección presidencial perpetua es un derecho humano, “amparado” por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Quiroga recurrió al gobierno colombiano porque éste, a través de la Embajadora Fulvia Benavides y junto a representantes de otros países y organizaciones internacionales, fue uno de los mediadores y garantes del acuerdo político que el año 2008 acordó el texto constitucional (el CPE), aprobado meses después y vigente hoy. “Una parte medular de ese acuerdo, garantizado por Colombia, era precisamente el limitar la gestión presidencial a un máximo de dos mandatos con una reelección, a través de este artículo 168 (referido a la reelección”.

Quiroga recalca en la nota que el actual gobierno boliviano, “si realmente cree que la reelección perpetua es un derecho humano amparado por la convención americana de DDHH, debería confiar en nuestra Corte de San José y no objetar que Colombia eleve una solicitud de opinión consultiva a la Corte sobre esta materia, lo que definirá si se respetan la voluntad popular y la constitución bolivianas, además de garantizar la aplicación homogénea y coherente de la CADH en nuestro hemisferio”.

En Twitter, el expresidente Pastrana escribió: “Presidente @IvanDuque: Colombia fue garante de Constitución Bolivia dos veces votada, que establece UNA sola reelección. @evoespueblo hoy dice que reelección perpetua es "DDHH"- OEA. Solicite usted un dictamen de Corte SJ-OEA, como pide @tutoquiroga”

Poco después aceptó un contacto telefónico con EL DEBER desde China. A continuación transcribimos la conversación:

Usted apoyó en Twitter la demanda del expresidente Jorge Quiroga en defensa del 21-F, al presidente de su país.

Sí, creo que es muy preocupante lo que está sucediendo en la región. Cada vez que estos dictadores asumen estas acciones, cuando se les derrota en las urnas, ya sea en referendos o plebiscitos, buscan esguinces constitucionales ilegales, para mantenerse en el poder. Lo vimos en el narcodictador Nicolás Maduro, cuando pierde la Asamblea nacional convoca por mecanismos ilegítimos a una asamblea constituyente, cuando pierde las elecciones cambia los tribunales de justicia, acomoda el Consejo Nacional Electoral. Lo mismo ocurre en este momento en Nicaragua y fue lo que sucedió con el No cuando el presidente Santos perdió el referéndum que tenía que aprobar el proceso de paz, buscó también esguinces constitucionales para revertir la voluntad popular, si se puede decir así.

Aquí hay un hecho adicional, y por eso me manifesté en Twitter, y es que Colombia fue garante de lo que ha venido sucediendo, de que sólo hubiera una reelección, y lo que hace el presidente Evo Morales, es buscar una esguince constitucional yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir que la reelección sea un derecho humano, y nadie puede coincidir en que lo sea. Menos cuando se viola la CPE y la ley.

Por eso, creo que es muy importante que el presidente Duque, de la mano inclusive de otros presidentes de América Latina, pero si no es así al ser el garante del proceso que se celebró en Bolivia, Colombia tiene que pedir como solicita el expresidente Quiroga un dictamen a las instancias pertinentes para que hagan claridad fresca a este tema.

Para que quede claro, ¿por qué el presidente de Colombia debe hacerlo?

Porque Colombia fue invitada como país a ser garante de la Constitución boliviana y también del referéndum en el que Bolivia le dijo No a la reelección de Morales. Los garantes no sólo deben actuar en el momento en que fueron citados, sino para su posterior desarrollo. Por eso es importante que Duque, y su canciller Juan Luis Trujillo tomen acciones muy rápidas enviando esta solicitud para pedir el dictamen a la Corte de San José.

A su criterio la reelección indefinida no es bajo ningún punto de vista un derecho humano…

Colombia fue garante, el pueblo boliviano salió y dijo No. ¿Por qué hoy se va a buscar un esguince distinto a lo que fue la voluntad popular para buscar a través de la Corte de San José un mecanismo que lo reconozca como un derecho humano?, ¿A quién se le puede ocurrir que la reelección indefinida sea un derecho humano?, no lo es. En la cabeza de ninguno de nosotros cabe semejante cosa, cuando uno es presidente jura cumplir la CPE y las leyes, y no como en este caso, hacer exactamente lo contrario.

Hoy hay movilizaciones en Bolivia protagonizada por los sectores que se oponen a la repostulación, los opositores señalan que la decisión del Tribunal Constitucional primero, y ahora del Tribunal Supremo Electoral de avalar la presentación del binomio conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera rompe la democracia, ¿usted coincide?

Coincido totalemente, eso es una fractura a la democracia, la peor que puede suceder en cualquier país como ocurrió en Venezuela, es la constitucional. Segundo, el pueblo está en las calles pidiendo que se respete su voto. La voz del pueblo es la voz de Dios, si el pueblo le dijo al presidente Morales que la CPE establecía solamente una reelección y no se hizo la reforma por ningún mecanismo constitucional, por lo tanto lo que prevalece es el texto constitucional, no si es un DDHH el que yo pueda aspirar o no aspirar. Hay una ruptura constitucional, y lo que hace el presidente Morales es pasar de ser un presidente democráticamente elegido, a ser un dictador.

Finalmente, el Gobierno ha repetido que la única instancia de decidir sobre la CPE boliviana es el Tribunal Constitucional, y que no acataría ningún dictamen o veredicto de una instancia internacional, ¿usted qué opina?

No tengo todos los elementos de juicio, pero no sé si este tribunal fue conformado por la CPE y la ley, si no se buscaron mayorías oficialistas en esos tribunales como ocurre en el Gobierno de Maduro, pero la CPE debe estar por encima de todo, por encima del presidente. Lo que no puede suceder es que un órgano independiente viole la Constitución para favorecer al Ejecutivo. Se debe hacer respetar lo que el pueblo ha defi