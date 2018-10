Pary rechaza injerencia de Chile al hablar de otro presidente para Bolivia

"Nosotros rechazamos estas aseveraciones, porque la decisión política de quién representa al país lo decide el pueblo boliviano", afirmó el canciller Diego Pary, luego de que el expresidente chileno Eduardo Frei señalara que “sería ideal” para los chilenos que Bolivia tenga un “presidente electo”, dispuesto a conversar y dialogar, en referencia a la actitud que asume Evo Morales.

En entrevista con Urgente.bo el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo: "no aceptamos injerencia de ninguna manera en temas que son de interés de los bolivianos (…) Quienes deciden, quién es o no el presidente de un país, somos los bolivianos y no actores externos”.

Pary también respondió a Sebastián Piñera, que aseguró que “la vida es mucho más que Bolivia” e insistió que el país debe abandonar su aspiración de llegar algún día al océano Pacífico. “El intentar direccionar con quién se dialoga o no es una posición netamente política o de injerencia política, que no contribuye a la buena relación al respeto de la soberanía de los estados", explicó el canciller.

Bolivia sufrió una derrota ante Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por 12 contra 3 votos, dentro del litigio marítimo. La decisión era la menos esperada en el país y todavía genera repercusiones.