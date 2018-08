Para liquidar causas, Derechos Reales atenderá fines de semana

Las oficinas de Derechos Reales decidieron atender los sábados y domingos de manera continua para resolver los requerimientos de los litigantes.

El representante del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Mauricio Romero, informó que el personal de nuestra capital, con el apoyo de Sucre, desarrollará actividades desde las ventanillas y al interior de Derechos Reales los sábados y domingos, con la finalidad de entregar los documentos a la gente que viene realizando reclamos.

Se trata de trámites ya concluidos, alrededor de unos 5.000, que están listos para la entrega a sus interesados. Estos documentos fueron concluidos y se acumularon sin ser entregados, debido a limitaciones en el personal por los cambios y otros motivos.

Romero manifestó que el problema de falta de personal ya está casi en su totalidad solucionado. Lo único que se viene complementando es la capacitación al personal para que la atención sea más eficaz y dinámica, no solamente en la central, sino en las oficinas de la Villa Primero de Mayo, en la doble vía a La Guardia, además de provincias.

Los reclamos

Pese a las nuevas medidas orientadas a mejorar el servicio, en el Palacio de Justicia se observan largas filas y malestar de algunos litigantes. María Nanci Portugal dijo que desde hace cuatro meses no le entregaban su documento. Ayer acudió a las 5:00, le dieron su documento, pero su nombre estaba mal escrito. “Volví a que me arreglen y no me dieron solución”, dijo. Otras personas también tienen diversas quejas.