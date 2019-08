Para el Gobierno, criticar las compras de la Casa Grande es 'política barata'

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó esta mañana de "política barata" el cuestionar los gastos que se realizaron para equipar los ambientes de la Casa Grande del Pueblo.

"Tratar de hacer política bastante barata por cuestionar una silla, que es de industria nacional, que promueve el empleo, que permite proteger a los empresarios nacionales, me parece nuevamente una conducta bastante errática, no obstante, la actitud política, la búsqueda de rentabilidad política, me pongo a la entera disposición de explicar ante la Asamblea Legislativa", dijo la autoridad nacional.

En las últimas horas el candidato presidencial de CC, Carlos Mesa, y el senador por UD Yerko Núñez exigieron, por separado, investigar las compras de muebles. Incluso se pidió a la Contraloría investigar un supuesto sobreprecio en algunas partidas.

Sin embargo, Quintana ratificó: "Me pongo a entera disposición de la Asamblea Legislativa para explicar las inversiones y gastos que se han incurrido para el equipamiento de este edificio, que tiene 27 pisos, funcionan varios ministerios, se necesita un equipamiento específico para todos los ambientes".

Los datos indican que Presidencia gastó 2,4 millones de bolivianos para equipar el espacio en la sede de Gobierno. Entre las adquisiciones destaca la compra de una cama por el valor de 21.670 bolivianos, mediante contratación directa, según datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

En 2018, se adquirieron 363 muebles de 108 tipos y características diferentes, entre sillas fijas, giratorias, mesas de reunión, mesas esquineras, mesas rectangulares, mesas centrales, mesas replegables, sofás con tapiz, con cuero, poltronas, estantes, credenza, armario, escritorios, gaveteros entre otros.

Conoce más sobre el tema: