El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC) y compañero de fórmula del exmandatario Carlos Mesa, abogado Gustavo Pedraza, considera que las acusaciones contra Mesa por un depósito del excoronel Gonzalo Medina, actualmente preso e investigado por vínculos con el narcotráfico, no afectarán negativamente en el plano electoral a su candidatura y que por el contrario estas denuncias los fortalecen.

¿Cuál es el impacto de la denuncia del depósito de Medina a favor de Mesa?

Este nuevo ataque del MAS, es parte de una línea de acción sistemática de una campaña que pretende afectar la imagen de nuestra candidatura, por tanto, no es extraño. Sabíamos, desde un principio, que los ataques iban a continuar, por lo que no nos sorprende. Lo que sí nos sorprende es la manera como han querido o están queriendo relacionar a nuestro candidato a la Presidencia con un oficial de Policía que tiene vínculos profundos con el narcotráfico y también con el Gobierno, eso es lo curioso, porque no es un vínculo exclusivo con el narcotráfico, sino que tiene un vínculo estrecho con la autoridad de cual depende la Policía Nacional.

¿Considera que las acusaciones contra Mesa perjudican sus perspectivas o caudal de votación a su favor?

No nos va a afectar en el campo electoral y no nos va a disminuir el caudal de votos, porque la credibilidad de quienes acusan es casi nula y nuestra credibilidad se mantiene. Entonces, el MAS podrá acusar o decir lo que se le ocurra en su desesperación por evitar que nosotros le ganemos las elecciones, pero los electores confían en nuestra palabra y saben que pese a estos intentos, absolutamente desvergonzados, el objetivo de disminuir nuestro caudal de votos no nos afectará. Creemos, más bien, que esto fortalece nuestra imagen, nos da mucha más fuerza para continuar enfrentando a una arremetida autoritaria sin límites. Con este caso se está demostrando que, si alguien tenía dudas de que en este Gobierno su premisa era el abuso de poder para mantenerse en la gestión del Estado, ahora no queda ninguna.

Van a hacer uso de todos los medios que estén a su alcance y el abuso de poder, como está demostrado en este caso, será su principal instrumento.

¿La denuncias del depósito de Medina, harán que cambie su estrategia de campaña?

Este nuevo ataque no va a hacer cambiar nuestra estrategia, porque está siendo implementada y está logrando sus objetivos. Vamos a seguir manteniendo nuestra firmeza para contener esos ataques y más bien esto está incidiendo en que nosotros ataquemos al Gobierno, porque lo que ha sucedido en las últimas dos semanas, los descubrimientos con el narcotráfico con oficiales de la Policía, evidencian de manera clara y refutable de que el Gobierno ha inducido a la institución policial al peor momento de su historia.

La historia de los vínculos entre la Policía y el Narcotráfico en la gestión de Evo Morales, se remontan al 2007 con el ex general Sanabria, lo que quiere decir que, en 12 años en vez de disminuir esos vínculos, de proteger a la Policía de la penetración al narcotráfico ha sucedido lo contrario, esos 12 años han servido para que el Narcotráfico penetre mucho más a la institución y la deje como está, con absoluta desconfianza, con absoluta desinstitucionalización y con un manejo político partidario que es una de las razones centrales para la descomposición de esta institución tan importante para la sociedad. La causa para que la Policía se encuentre en este estado es el manejo político partidario. El MAS ha manejado la Policía como si fuera un sindicato de sus afiliados y ha desinstitucionalizado completamente. Toca detener este proceso y nos tocará, cuando seamos Gobierno, reconstruir a esta institución tan importante para que proteja a la sociedad y no sea una institución que genere temor como lo es ahora.

¿Considera que esta denuncia lo deja peor o mejor posicionado electoralmente, de cara a los comicios electorales de octubre?

Esto nos posiciona mejor en términos electorales, porque se muestra que quienes le van a ganar al oficialismo autoritario, somos nosotros. La lucha electoral y política fundamental es entre nosotros y el autoritarismo desesperado que está abusando extremadamente del poder para intentar sacarnos de la carrera electoral. Estamos más fortalecidos después de este ataque, la sociedad confía en nosotros, así se observa en los comentarios y respaldos que recibimos cotidianamente.

Sabemos que esto no va a concluir ahora y que vendrán más ataques o que este seguramente seguirá siendo activado para que pretendan inhabilitarnos o debilitar nuestra imagen. Sin embargo, como lo fue en el caso de Quiborax y los otros casos que han intentado también utilizar para dañarnos, saldremos más fortalecidos, porque la sociedad confía en nuestra palabra, en nuestra transparencia y en nuestro compromiso con la justicia y la verdad.