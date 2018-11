El expresidente Carlos Mesa se percató ayer de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya habría tomado la decisión de habilitar a Evo Morales para la reelección, porque en el reglamento específico para las elecciones primarias y en una resolución conocida ayer no se mencionan los artículos de la Constitución Política del Estado que establecen los requisitos y las limitaciones para postularse a la Presidencia y a la Vicepresidencia.

“El TSE, a la medida de Evo Morales, limita los casos de prohibiciones e incompatibilidades del art. 234 de la CPE a los casos de los artículos 236 y 239 para dejar fuera la prohibición de segunda reelección del artículo 168 de la CPE”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

Luego, en la misma red social, complementó que el TSE “debe modificar tal exclusión y controlar el cumplimiento del artículo 168 de la CPE, como lo exige claramente el artículo 234”.

Después de conocer la versión de Mesa, EL DEBER intentó comunicarse con los vocales del TSE, pero Antonio Costas e Idelfonso Mamani no contestaron; la presidenta María Eugenia Choque y la vocal Lucy Cruz hicieron saber que estaban en una reunión, y Dunia Sandóval tenía el celular apagado.

El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, explicó que el numeral 13 de esa resolución señala que se aceptará la postulación del binomio si no está comprendida en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos solamente en los artículos 236 (desempeñar más de un cargo público, conflictos de interés y haber designado a sus familiares) y 239 (adquirir bienes públicos, celebrar contratos administrativos o la obtención de otras ventajas personales del Estado y ser empleado de personas con relación contractual con el Estado) de la Carta Magna.

El jurista advirtió que dejó de lado el 234 (ser boliviano, tener más de 30 años, haber cumplido deberes militares, no tener pliego de cargo ni sentencia penal ejecutoriados, estar inscrito en el padrón electoral, hablar al menos dos idiomas oficiales y no estar en los casos de prohibición e incompatibilidad señalados por la Constitución). Y el artículo 168, que establece que el periodo de mandato es de cinco años, con posibilidad de reelección por una sola vez de manera continua.

“Lo que han hecho es eliminar toda forma de control. El 234 es muy amplio y establece al final ‘cualquier prohibición constitucional’, lo que podía englobar al 168. Ahora lo eliminaron”, dijo el abogado Alarcón.

Consultado, el senador Ciro Zabala (MAS) dijo que no entendía mucho lo que intenta denunciar Carlos Mesa. “Supongo que eso tienen que resolverlo el Órgano Electoral y el Tribunal Constitucional, si es que alguien cree que hay algo fuera de la ley”.

El legislador oficialista considera que el presidente Evo Morales todavía no está habilitado, como dice Mesa, porque la inscripción de los binomios está programada para el miércoles 28.

El abogado y analista Iván Lima aseguró que el artículo 234 no fue excluido, sino que está desglosado en los distintos puntos del reglamento emitido el 26 de septiembre por el TSE.

Sin embargo, estableció que el punto de fondo es que la aplicación del artículo 168, que sustenta el referéndum del 21 de febrero y la postura de quienes dicen que el binomio Evo-Álvaro no puede postularse, ya fue eliminado a través de la Ley 1.096, “por lo tanto, Carlos Mesa y la oposición demoraron en concluir esto, porque la ley de partidos concede el marco al TSE para que dicte la resolución de reglamento, emitido en septiembre de 2018, y que en su artículo 38 establece las condiciones que debían cumplirse”.

Puntualizó que las primarias tienen origen en el reglamento y la ley. “Si no hubiera ambos documentos, el cuadro que elaboró el TSE” con todos los elementos para evaluar si es que admitirá o no las candidaturas hasta el 8 de diciembre no existiría. “Los candidatos ahora se dan cuenta de algo que estaba aprobado hace más de dos meses”.

El líder de UCS, Johnny Fernández, dijo que “cuando se aprobó esta ley de Organizaciones Políticas y se contempló las primarias se veía que la norma tendría un solo objetivo: validar la candidatura de Evo y Álvaro”.

“El reglamento está elaborado a la medida de ellos, hace rato habíamos percibido eso, pero se puede demandar de inconstitucionalidad”, dijo y complementó que eso, sumado “a las inscripciones truchas de los partidos, no validan una elección interna, hay que tomar acciones contra el TSE porque otorga ventajas al posible binomio del oficialismo”.

Mesa y su trabajo

El expresidente Carlos Mesa mira al oriente, y específicamente a Santa Cruz, para la elección de su vicepresidente. Analiza perfiles de mujeres para completar su binomio y entre ellas están María José Salazar, hija del fallecido diputado Edmundo Salazar, que fue asesinado por investigar en los años 80 el caso Huanchaca. Y Lorena Kempff, hija de Noel, el científico que fue ultimado por un grupo de narcotraficantes.

El expresidente maneja el tema con estricta reserva. En los acuerdos con el FRI y SOL.bo especificó que la decisión de su candidato a la Vicepresidencia solo iba a depender de él, según personas de su entorno.