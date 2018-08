Para Los Kjarkas, las críticas en su contra son por envidia

Elmer Hermosa y Gastón Guardia, miembros de Los Kjarkas, manifestaron sentirse dolidos por todas las críticas que se han generado en contra de la agrupación que se ha visto envuelta en una controversia luego de las declaraciones hechas por uno de sus fundadores, Gonzalo Hermosa, que dijo que el presidente Evo Morales fue enviado por Dios para gobernar Bolivia. Negaron ser simpatizantes del MAS e indicaron que a sus detractores los mueve la envidia hacia ellos.

"Nos duele demasiado las declaraciones de tanta gente, pero sabemos que tienen mucha envidia, hay gente que realmente odia lo que es bueno", dijo Gastón Guardia, entrevistado por Red UNO. "Es envidia total", acotó el cantante Elmer Hermosa.

Gastón Guardia expresó que al grupo le dolió que se que hable sobre sus ingresos económicos. "Como si no mereceríamos ganar esto durante estos 47 años, no de sacrificio, sino de llevar nuestra bandera boliviana al mundo", sostuvo.

Guardia criticó que se hable de los contratos de Los Kjarkas, pero de artistas internaciones no se lo haga con tanta vehemencia. Señaló que su grupo trae divisas a Bolivia, mientras que los extranjeros las sacan del país.

Representante de Los Kjarkas: "No somos masistas"

"Yo en realidad no soy masista, nadie de los Kjarkas es masista, yo incuso soy antimasista pero admiro a Evo, soy antimasista porque considero que un hombre que ha estudiado política como yo, he viajado mucho por el mundo entero, sabemos que es una quimera populista simplemente el MAS", expresó Rivel Herbas Zamorano, representante de la agrupación a Bolivisión.



Reiteró que no hay ningún interés político ni de ninguna clase en Gonzalo Hermosa por sus declaraciones, simplemente "una búsqueda de libertad". En ese sentido, preguntó: ¿por qué le vamos a tapar la boca, por qué vamos a decir que esta persona no tiene derecho a hablar, esa es la realidad (...) donde va el derecho democrático de tener un pensamiento, un criterio particular y personal?" /ANF.