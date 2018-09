Para Evo fue la cara fascista y racista la protagonista de los silbidos a Evaliz

"Es la cara fascista y racista de los grupos en la ciudad. No se puede entender, la familia qué problema tiene, ¿qué delito comete? Yo sabía que estaba preparado y por eso no fui, para no dar oportunidad y pensando que por lo menos a mi hija Evaliz se iba a respetar", dijo Evo Morales en entrevista concedida al Diario Mayor, luego de que el sábado se produjera un incidente que tuvo como protagonista a su hija durante su acto de graduación como abogada.

En su cuenta de twiter, Morales colocó dos mensajes de orgullo y satisfacción por el logro académico de su hija de quien destacó "es la primera profesional de la familia"

Por diferentes razones, no pude estudiar una carrera académica y me formé en la escuela de la vida. Es un orgullo que mi hija Evaliz se haya titulado como abogada, es la 1era profesional de la familia. Estamos muy contentos y siempre acompañaremos tus sueños. ¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/K1ShfKk7K5 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 1 de septiembre de 2018



El presidente consideró que era mejor no asistir al acto de graduación ya que le habían informado, los mismos amigos de Evaliz, que "allá (acto) estaban preparando, hubiera sido peor, por eso preferí no perjudicar a la universidad ni hacer daño a mi hija". Dijo también que no iniciará ninguna investigación sobre este incidente para no perder mi tiempo.

Hoy preparé un tambaquí para mi hija Evaliz, para celebrar su colación de grado. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que inicia, seguros de que será una buena profesional que trabajará con todas sus fuerzas por el futuro de nuestra querida #Bolivia pic.twitter.com/cSM9QYt0fQ — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 2 de septiembre de 2018

Esta es una parte de la entrevista que concedió el presidente Evo Morales a EL DEBER

-Su hija fue atacada verbalmente por un grupo de gente cuando durante su graduación de la Universidad Católica Boliviana subió para recibir su título, ¿cómo analiza esta situación?

Es la cara fascista y racista de los grupos en la ciudad. No se puede entender, la familia qué problema tiene, ¿qué delito comete? Yo sabía que estaba preparado y por eso no fui, para no dar oportunidad y pensando que por lo menos a mi hija, Eva Liz se iba a respetar. Y o termina ahí, usted sabe algunos medios de comunicación como Página Siete, ANF, y creo que también EL DEBER reflejaron otra cosa. Por qué no dice que algunos gritaron y silbaron y otros, la mayoría aplaudieron. Algunos medios que están con la derecha crean odio al Evo y eso es muy lamentable. No es solo porque soy presidente, sino porque soy indígena, sindicalista.

A mí no me duele, estoy acostumbrado, tantas cosas hemos soportado, pero todavía tratan de expresar su cobardía con estas actitudes en un acto de esta naturaleza.



-Pero prefirió no ir entonces…

Ya me informaron, los mismos amigos de Liz. Me dijeron que allá estaban preparando, hubiera sido peor, por eso preferí no perjudicar a la universidad ni hacer daño a mi hija.



-Su hija ya es abogada.

Si, lamento mucho, yo por muchas razones de la vida no tuve la formación académica, pero la mejor escuela es la misma vida, la escuela sindical. No me quejo de los dirigentes nacionales del movimiento campesino indígena originario de la COB, con diferencias, aprendí bastante. Mi escuela de formación para la lucha social, por la dignidad, por nuestra identidad es la lucha sindical.



-¿Ahí queda el tema? ¿no se hará ninguna investigación?

No, para qué perder mi tiempo