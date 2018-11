Para Demócratas la decisión de Doria Medina es una "impostura"

La senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez, consideró este miércoles que es una impostura la decisión asumida por Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, de declinar su candidatura y apoyar la postulación de Rubén Costas, líder de Demócratas, a la presidencia.

"Rubén, presidente de nuestro partido, desde un comienzo manifestó públicamente que él no iba a ir a ninguna candidatura y no estaba en consideración su nombre, (por tanto, me parece) una impostura lo que está haciendo Samuel en este momento, me parece realmente un verdadero despropósito", manifestó.

Ayer, Doria Medina envió un mensaje a los Demócratas vía Twitter y anunció que está "dispuesto a no ser candidato y apoyar a Rubén Costas a la candidatura a presidente por la alianza".

Inmediatamente Costas le respondió que valora el desprendimiento de Samuel de declinar su aspiración presidencial, pero él sabe muy bien que su posición es que el país necesita candidaturas nuevas y de jóvenes.

Así a sólo horas de que finalice el plazo para el registro de los binomios presidenciales, se continúa profundizando las diferencias entre UN y Demócratas, que suscribieron una alianza denominada 'Bolivia dice No' rumbo a las elecciones de 2019.