Paola Barriga: “Proponemos la amnistía política para acusados del caso terrorismo”

¿Qué opina de las elecciones primarias?

Esta ley (de Organizaciones Políticas) tiene un espíritu y ha sido creada para validar el binomio ilegal de Evo Morales y de Álvaro García Linera; sin embargo, la propuesta inicial consistía en generar, al menos, dos binomios para que se estableciera una elección interna en los partidos, pero ni siquiera el MAS cumple con este requisito. Ante esta realidad, creemos que esta elección representa un gasto innecesario y estamos en contra de que se celebre este proceso, el 27 de enero.

¿Por qué participa?

Porque es una condición para participar de las elecciones presidenciales del próximo año. No se podía evadir este requisito que establece la ley.

¿Por qué en el PDC no se permitió la participación de otros candidatos a las elecciones internas, por ejemplo a la diputada Norma Piérola?

Se debe entender que hace un mes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró a los delegados de los partidos políticos y ellos son los únicos que pueden inscribir a los candidatos; precisamente el delegado del PDC me invitó a participar como compañera de fórmula de Jaime Paz Zamora y eso está dentro de la legalidad. En el caso de la diputada Norma Piérola, no estaba suscrito dentro del esquema legal.

En su criterio, ¿existe contradicción entre el discurso y la práctica?

No, porque estamos hablando de que dentro de la legalidad se deben cumplir ciertos requisitos y, en función al tiempo, se formó un solo binomio.

¿Por qué fue invitada y quién lo hizo?

Inicialmente el presidente del PDC propuso mi nombre en una asamblea nacional que se desarrolló en Cochabamba, y ahí se determinó la elección; después fui convocada por Jaime Paz Zamora, que es un luchador incansable de la democracia. Fui invitada por el trabajo que he desarrollado todos estos años en defensa de la vida y de la libertad de los más necesitados. He trabajado en la lucha contra la trata y tráfico de personas que me ha permitido dar respuesta a la sociedad.

Dentro de su trabajo también figura su participación en el Ministerio de Salud, en el de Medio Ambiente y en el Ministerio de Gobierno, ¿es usted afín al MAS?

En lo absoluto. En algún momento fui convocada para servir a mi país desde distintos lugares, dentro de mi profesión, pero nunca dentro de un esquema político. Siempre he trabajado dentro de los juzgados, nunca estuve imbuida en esquema que me obligaran a incurrir en temas que no me correspondían. He demostrado en el tiempo que el trabajo que hice estaba dentro de las normas.

Usted fue abogada del Ministerio de Gobierno en el caso terrorismo, ¿cuál fue su participación?

Se debe entender que mi participación dentro de este proceso fue adecuada a la etapa de incidentes y excepciones, solo estuve tres meses, pero en ese periodo conocí lo que aconteció con cada uno de los involucrados. Durante los incidentes se han podido demostrar los errores procesales cometidos durante toda la etapa investigativa y he conocido a cabalidad estos hechos. Justamente dentro de nuestra propuesta está solicitar una amnistía política de los procesados y el olvido del caso en sí. Este es un caso político, como muchos otros.

¿Por qué es un caso político?

Desde el momento en que se inicia este caso había una circunstancia social con mucha convulsión en Santa Cruz y en otras regiones del país. Ante estos conflictos hubo varios elementos que deberían ser analizados en detalle, también se generaron diferentes aprehensiones y se produjo el caso terrorismo. Para esto proponemos la amnistía política.

¿Cuál es la diferencia entre el caso terrorismo y el de Porvenir?

No sé de dónde surgió la versión de que formé parte del caso Porvenir. Si bien fui apoderada de varios casos dentro del Ministerio de Gobierno, nunca he llevado el caso Porvenir, incluso eso lo puede certificar Leopoldo Fernández (el exgobernador de Pando). Jamás he asistido a una audiencia de este caso ni he sido parte de él.