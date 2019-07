Pan-bol inhabilita a su candidato a vice y este denuncia traición

El abogado Leopoldo Chui, candidato a la Vicepresidencia por Pan-Bol, denunció que sufre una traición de parte de esa organización política, a la que acusó de no presentar todos sus requisitos ante el Tribunal Supremo Electoral, para inhabilitarlo.

Señaló que un día antes de la presentación de candidaturas, entregó sus documentos a Pan-Bol, mediante carta notariada, pero el partido no entregó todos sus requisitos ante el Órgano Electoral.

Consultada, la candidata a la Presidencia por ese partido, Ruth Nina, desmintió a su compañero de fórmula. Dijo que Chui actuó de forma irresponsable por no presentar oportunamente la documentación requerida para su habilitación.

Aseguró que ni el partido ni ella pueden asumir la responsabilidad por la falta de compromiso del postulante a la Vicepresidencia.

Este jueves Nina, en publicación de Página Siete, indicó que por culpa de Chui, por poco y no logran inscribir a su partido pues llegó "faltando tres minutos y fue su irresponsabilidad, llegó sin su documentación, en estado etílico y lamentablemente hoy sale a indicar que no se le ha inscrito, el solito se inhabilitó por no presentar su documentación".