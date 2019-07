PDC piensa reemplazar a Jaime con un personaje de Santa Cruz

Mientras los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dieron por definidos los binomios presidenciales, los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), creen que la lucha no se acaba y ya pensaron en un reemplazante de su excandidato, Jaime Paz Zamora.

“Se está pensando en un personaje de oriente. No queremos adelantar nombres hasta conocer una decisión final del Tribunal (Supremo Electoral)”, admitió la candidata vicepresidencial de ese partido, Paola Barriga, que descartó que el jefe del partido, Luis Ayllón, sea un potencial candidato. Y ella tampoco, porque las primarias se lo impiden. En el TSE, su vicepresidente, Antonio Costas, afirmó que en el tema de los binomios ya no es posible debatir porque estos fueron definidos por las primarias y por tanto el día del registro de candidatos, no será necesario presentar otros documentos de los aspirantes a presidentes.

“Los candidatos de los binomios ya de hecho no pueden ser cambiados, están incorporados como un dato permanente, no pueden alterarse; sin embargo, todos los otros datos de senadurías, diputaciones plurinominales y representantes supranacionales van a ser introducidos de manera gradual”, declaró el vocal cuando se consultaron sobre la forma de registro de candidatos el día viernes. Frente a este panorama, el también candidato renunciante, Edwin Rodríguez calificó como una aberración jurídica la decisión de los vocales de obligar a los candidatos a seguir en carrera.