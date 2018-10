Otro drama de una boliviana detenida con droga en Argentina

Lourdes, una joven boliviana de 26 años, madre de dos hijos de 6 y 3 años, que en mayo 2016 terminó presa en Jujuy por intentar ingresar a la Argentina con casi seis kilos de cocaína en una mochila, es la historia de otro drama familiar que buscó en el tráfico de sustancias controladas la obtención de recursos para costear el tratamiento de su hijo.

De acuerdo con un reportaje presentado por Clarín, Lourdes necesitaba dinero para cubrir una operación que pueda determinar si su hijo tenía cáncer de piel, en la necesidad una amiga le sugirió trabajar como 'dama de compañía' en Villazón.

Según la declaración de Lourdes, ella no pudo realizar el trabajo de 'dama de compañía' y le exigieron devolver el dinero que habían gastado para transportarla desde La Paz hasta Villazón, fue así que le propusieron ingresar a Argentina con cocaína.

"Entonces me dijo que me iba a dar otro trabajo y que con eso iba a poder pagar mi pasaje y me iba a poder ir", recordó Lourdes y hasta dio el detalle de la casa de adobe de Villazón donde estaban las chicas de la red de trata.

Nada de lo que dijo fue investigado. El testimonio de Lourdes fue calificado de "mendaz" y "falaz" por el tribunal. Así terminó condenada a seis años de prisión por "contrabando de importación de estupefacientes agravado por el inequívoco destino de comercialización".

El destino de Lourdes podría haberse sellado entonces. De hecho ella pensó eso e intentó suicidarse.

"Cuando llegue a la cárcel no tenía ni bombacha. Sólo quería morir. Hacía mucho frío y no tenía nada más que la manta que me habían dado los gendarmes", admitió la chica que estuvo más de dos años presa, lejos de su familia, según Clarín.

Sin embargo no todo estaba perdido. El fallo fue apelado por el defensor oficial Matías Gutiérrez Perea con argumentos fuertes y una historia sólida. Tan así fue que al llegar a la etapa de Casación su postura no solo fue apoyada por la defensora sino también por el fiscal general.

A todos les pareció más o menos lo mismo: Lourdes había contado una historia coherente que nadie se había molestado en chequear y el tribunal de Jujuy había hecho una valoración absolutamente arbitraria de la prueba.

Por eso la Sala I de Casación anuló la sentencia y en un fallo absolvió a la mujer y ordenó su inmediata liberación.

Seguramente Lourdes ya está en La Paz con sus hijos y su madre. Pero acá quedo filmado su dramático testimonio, que es el de muchas mujeres desesperadas que terminan atrapadas por redes de traficantes y tratantes.

"El sentido del fallo es que se investigue a los verdaderos traficantes. No limitarse a las mulas. Debemos reconocer la extrema vulnerabilidad de las mujeres explotadas sexualmente que se ven coaccionadas a estas conductas de 'paseras'", explicó a Clarín el juez Gustavo Hornos, uno de los tres camaristas que en 58 páginas asentó una postura hasta ahora poco explorada en las sentencias.