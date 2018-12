Óscar Ortiz: “Representamos, de verdad, el sentimiento y el grito de Bolivia dijo No”

En criterio de algunos analistas, Bolivia dice No está en riesgo de que sea inhabilitada por el TSE, ¿qué opina?

Lamento que existan personas que se llamen analistas y no estén informadas. Precisamente ayer (por el miércoles) el Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado en sentido de que la alianza Bolivia dice No está vigente, incluso el TSE rechazó el planteamiento presentado por Unidad Nacional; obviamente tuvimos que inscribirnos como alianza. Seguramente el TSE analizará ese tema, pero no hay cuestionamiento a nuestra candidatura porque Demócratas es un partido político con personería jurídica vigente y válida. Algunos intentan generar dudas sin fundamentos, pero debemos recordar que actuamos de acuerdo a lo que establece la ley.

Según la norma, los representantes de los partidos de la alianza deben estar de acuerdo para que se produzca la ruptura, pero acá hay una sola parte, ¿eso le preocupa?

Hay varios argumentos, uno de ellos es que la alianza se debe mantener vigente hasta las próximas elecciones, es un tema jurídico que se debe definir. Sobre nuestra candidatura, no tenemos ninguna preocupación.

Usted es el único cruceño que postula a la Presidencia, ¿cómo asume ese reto?

Soy un cruceño que conoce muy bien la realidad del país. He tenido la fortuna de trabajar con los actores del desarrollo productivo del departamento, pero también soy un cruceño muy nacional porque he viajado por todo el país escuchando e intercambiando criterios con gente de otros departamentos. Los 13 años que he tenido en el servicio público, de los cuales ocho como senador, me han permitido aprender mucho. Durante dos años presidí la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, recibí muchas delegaciones para atender sus problemas y buscar soluciones; eso es muy valioso.

¿Quién es el adversario en este momento: el MAS u otros candidatos de oposición?

Desde hace 13 años estamos en oposición al MAS y, obviamente, nuestro adversario es Evo Morales. Queremos representar a todos los que desean un cambio en Bolivia y haremos posible ese cambio. Representamos, de verdad, el sentimiento y el grito de Bolivia dijo No.