Ortiz pide abrir impugnaciones a candidaturas; para el MAS, es tarde

Sin fecha prevista para los ciudadanos. El calendario electoral, presentado el pasado martes, no contempla un periodo para la presentación de demandas de inhabilitación para los binomios de los partidos, pero sí para las candidaturas a senadurías y diputaciones.

Así lo advierte Óscar Ortiz, presidenciable por Bolivia Dice No, quien adelantó que la próxima semana presentará una resolución de impugnación de este calendario ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “En las primarias reclamamos por la impugnación de los candidatos, pero solo les dieron ese derecho a los militantes de partidos. Ahora sale el calendario electoral, pero no hay un plazo establecido para impugnar a los candidatos. Es un intento de blindar las candidaturas ilegí- timas de Evo Morales y Álvaro García Linera”, afirmó Ortiz en entrevista en EL DEBER Radio.

Para Elmer Callejas, diputado del MAS, el pedido de Ortiz está fuera de los tiempos establecidos, y recordó que las primarias en las que participaron fueron vinculantes. “Tarde su reacción; la oposición siempre reacciona tarde. No se puede impugnar a los candidatos que ya pasaron las primarias. Al haber participado son ellos mismos quienes legitimaron el proceso”, aseguró. Por su parte, Betty Yañíquez, jefa de bancada del MAS en Diputados, afirmó que el anuncio de impugnar las elecciones solo busca “distraer a la opinión pú- blica” y deslegitimar el trabajo de los vocales del TSE.

El TSE ya emitió un fallo

El 14 de diciembre de 2018, los vocales del TSE publicaron la resolución 038/2018, aprobada de manera unánime, en la que señalaron que “el artículo 168 de la Constitución (que limita a una sola vez la reelección) no se enmarca con el incumplimiento de requisitos establecidas en el Reglamento Específico de Elecciones Primarias de candidaturas de los binomios presidenciales”. La demanda fue interpuesta por Marcel Rivas, inscrito como militante del MAS, acompañado por Arturo Murillo, senador de UD, al momento de presentar su impugnación 10 días antes. Tras conocer este fallo, Murillo manifestó que debía “cerrarse el TSE”, porque no tenía razón de existir, “luego que rechazar el artículo 168 de la CPE”. Antes habían formalizado solicitudes similares otros aliados de Bolivia Dice No.