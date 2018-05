Ortiz implica a Evo y revela que conoció oferta de Kronopios un mes antes de contratarla

Óscar Ortiz ha salpicado a Evo Morales con sus denuncias. El caso que plantea el senador opositor es simple: un mes antes de que el Comité Organizador de los Juegos Suramericanos (Codesur) contratara a Kronopios -la empresa unipersonal de su exministro de Culturas Pablo Groux-, el presidente Morales conoció la propuesta de esta firma para organizar los actos de inauguración y clausura de este evento, según consta en una nota del 26 de diciembre de 2017, publicada en el sitio oficial de los Juegos Suramericanos 2018 ( https://www.cochabamba2018.bo/item/articulo/1395/categoria_cms/25).

Se trata de una segunda denuncia que hace Ortiz específicamente sobre esta contratación directa que hizo Codesur, una institución del Gobierno, por un valor de Bs 11.035.695: antes había planteado que la empresa unipersonal del exministro no tenía experiencia, dado que se constituyó -según su balance de apertura- en junio de 2015 y no tenía a su favor un historial de contrataciones similares. Por ese motivo, el senador presumió que pudo darse una “contratación amañada”.

Tras lo dicho ayer por Ortiz, el Gobierno evitó validarlo. De hecho, Tito Montaño, ministro de Deportes y cabeza de sector de Codesur, solo atinó a responder que “lo único que puedo decir es que permanentemente nos reunimos con nuestro presidente para ver varios temas respecto al desarrollo del deporte, no precisamente para evaluar este tipo de propuestas” (ver entrevista).

Más allá de la denuncia de Ortiz y de la explicación de Montaño, EL DEBER comprobó que existen dos publicaciones del Gobierno que documentan -incluso con fotografías- una reunión de diciembre entre el presidente y el ministro Montaño, donde se confirma que Morales sí conoció las propuestas de Kronopios y de la empresa Arte Bolivia SRL para la organización de los actos de inauguración y clausura de los Juegos: una es de la página oficial de los Juegos y tiene fecha del 26 de diciembre; la segunda es una nota de ABI -la agencia de noticias a cargo del Ministerio de Comunicación- y reporta la reunión con los mismos datos de la página oficial de los Juegos, pero su fecha es del 28 de diciembre.

Si se revisa el portal al que se refiere Ortiz, en el menú principal, donde hay un botón que dice Prensa, existe un archivo de noticias donde, entre varias notas de prensa institucional, figura una que titula así: Evalúan propuestas para las ceremonias de los Juegos. La nota, como dice Ortiz, está fechada el 26 de diciembre de 2017 y tiene una foto de una reunión en la que están Evo Morales, el gobernador Iván Canelas y Montaño reunidos. El texto de entonces reportaba que las ceremonias de inauguración y de clausura deben reflejar la cultura boliviana y sus tradiciones, que “las empresas que postulan para esta actividad son Arte Bolivia SRL y Kronopios” y que, “tras una reunión con el presidente Evo Morales, a quien se presentó ambas propuestas, el ministro de Deportes, Tito Montaño, brindó una conferencia de prensa donde explicó los detalles de cada propuesta”.

La semana pasada, en una rueda de prensa en Cochabamba, el ministro de Deportes aseguró que hubo 33 empresas en la puja por la contratación directa, que no se favoreció para nada al exministro de Morales y que si su empresa se adjudicó el negocio el 30 de enero de este año fue porque se ponderó la experiencia de su propietario organizando eventos masivos, como la Cumbre del G-77 + China o el Dakar Bolivia cuando era titular de Culturas del gabinete.



Asimismo, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo el lunes a la Red UNO que el contrato que se adjudicó la empresa del exministro tuvo que ver con criterios de calidad y precio, y no con favorecimiento. “Si presentó la oferta más competitiva, al mejor precio, con la mejor garantía de un buen acto, pues ha debido corresponderle como ha sucedido, ahí no veo ni problema ético ni problema legal”, opinó el segundo mandatario.



Revisión documental



Pero el problema que ve Ortiz es otro. Para él debe investigarse si el servicio requerido por Codesur ya estaba adjudicado a favor de la compañía de Groux antes de iniciarse la contratación. “Ese es el problema, ya estaba adjudicado antes de iniciar el proceso”, afirma.

En cuanto a documentos, el informe técnico 002/2018 que elaboró la jefa de la Unidad de Protocolo y Ceremonial de Codesur, Marlene Gloria Montaño Claros, data del 24 de enero de 2018, y se constituye en una solicitud para iniciar el proceso de contratación de los servicios de organización de la inauguración y clausura de los Juegos; es decir, casi un mes después de aquella cita en que el presidente y el ministro de Deportes conocieron las propuestas de Kronopios y de Arte Bolivia SRL, según el registro de ABI y del sitio oficial de los Juegos.

En dicho informe se deja constancia de que el 28 de diciembre de 2017 “una comisión de alto nivel”, conformada por el Ministerio de Deportes y Codesur (no mencionan al presidente), para valorar las propuestas de Kronopios y de Arte Bolivia SRL y que se declaró un cuarto intermedio hasta el 1 de enero. Después de eso, “se procedió a la elección de la empresa Kronopios”, debido a que ofrecía los mismos servicios por un millón de bolivianos menos que su contendiente.



Para Ortiz, el presidente debe dar una explicación. Por parte del Gobierno, ayer Montaño anunció una auditoría a las contrataciones de Codesur. “Vamos a hacer las investigaciones correspondientes, estamos desplazando un equipo de auditoría interna para la revisión de documentos y en la medida en que esos avancen, serán remitidos a la Unidad de Transparencia”, dijo a la agencia AFP.



El ministro de Justicia, Héctor Arce, compartió en su cuenta de Twitter una nota de EL DEBER en la que se revelaron los problemas económicos que enfrenta Arte Bolivia SRL, pese a haberse ganado un contrato diferente de Codesur por más de Bs 1,3 millones en abril. Allí se pronunció: “Solicitaremos una investigación inmediata de este hecho y haremos una revisión exhaustiva de las contrataciones de bienes y servicios para los Juegos Sudamericanos”.

Los apuntes

En diciembre

"Las empresas que postulan para esta actividad son Arte Bolivia y Kronopios, mismas que deberán no solamente realizar las ceremonias en la sede de los Juegos, sino también en la subsede Villa Tunari. El ministro añadió que la evaluación la liderará el presidente Morales conjuntamente con otras autoridades", señala la nota publicada en la página de los Juegos.

Reacción

El ministro Arce dijo que revisará los contratos de Codesur tras saber que una de las contratistas tiene precinto de la Felcc.

Entrevista / Tito Montaño Ministro De Deportes

“Nos reunimos para evaluar el trabajo del Ministerio”



Ruy D’Alencar Delgado / ruy.dealencar@eldeber.com.bo



Citando la página de los Juegos Suramericanos, el senador Ortiz denunció que usted, el presidente Morales y el gobernador de Cochabamba se reunieron el 26 de diciembre del año pasado para conocer las propuestas de la empresa Kronopios y de Arte Bolivia SRL sobre los actos de inauguración y clausura con motivos de la cultura boliviana, un mes antes de que salga la convocatoria para contratar estos servicios, los mismos que al final se adjudicó Kronopios, empresa del exministro Pablo Groux. ¿Cómo explica usted eso?

Lo único que le puedo decir es que permanentemente nos reunimos con nuestro presidente para ver varios temas respecto al desarrollo del deporte, no precisamente para evaluar este tipo de propuestas que considera. Es parte de las actividades el poder llevar adelante reuniones.



Pero, ¿es cierto que el 26 de diciembre, como dice el portal de los Juegos Suramericanos, se reunieron para ver específicamente estos temas? Incluso la nota de esa fecha lo cita a usted dando los detalles de las propuestas de Kronopios y de Arte Bolivia.



No, nosotros evaluamos permanentemente los trabajos que se llevan adelante. Yo brindo un informe de las actividades que se desarrollan en el deporte.

Lo que sí, por los tiempos, daría la impresión que hubo ventaja para estas dos empresas en la contratación.

No, yo le estoy diciendo que nos reunimos para hacer una evaluación del trabajo que va realizando el Ministerio de Deportes.



Pero, ¿se dio esta reunión del 26 de diciembre?

Como le estoy diciendo, son reuniones para evaluar el trabajo que se va haciendo, para informar del seguimiento que hace la institución.