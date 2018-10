Ordenan el cambio total de fiscales del caso bebé Alexander

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, determinó el cambio total de los investigadores en el caso bebé Alexander, para evitar más especulaciones. El proceso es centro de la polémica tras que la exjueza Patricia Pacajes admitiera que se condenó a un inocente, el médico Jhiery Fernández.

La máxima autoridad del Ministerio Público anticipó que un fiscal superior de Sucre y otros dos, que hasta ahora no tuvieron conocimiento de los hechos, asumirán la titularidad de la causa, que actualmente se encuentra en apelación.

"He tomado la decisión en base al informe que han presentado, cambiar la comisión de fiscales, va a venir un fiscal superior de Sucre y dos fiscales de acá para que continúen, hagan apelación o lo que vean conveniente", informó Guerrero.

Agregó que "no porque se mediatice un tema, porque se diga en los medios (es inocente), este caso está en apelación, hay instancias, si la autoridad superior ve que la sentencia, hecha en plantillas, fue mal hecha, nosotros no nos vamos a cerrar, no vamos a decir a regañadientes que este es culpable, como nunca lo hicimos".

Parte de la intervención del fiscal general:

El fiscal dijo que no existe una persecución a una persona. "Ni conozco al señor (Jhiery) Fernández. Un periodista escribía maliciosamente que el fiscal general estaba en la aprehensión, yo estaba en Sucre. Y le aclaro señor (Carlos) Quisbert, que dijo que yo estaba en la declaración, en ningún caso y si es ético y tiene valentía, aclare en su medio esa situación", desafió a uno de los periodistas que sacaron a la luz el audio de la exjueza.

Negó por completo que tuviera injerencia alguno en el juzgado que emitió la condena o con el trabajo de los investigadores. "Siempre hemos dicho que antes era el mejor fiscal el que tenía más detenidos preventivos, vulneraba derechos, ahora dijimos que el mejor fiscal es el que apela a la justicia restaurativa, respeta los derechos", manifestó.

"En una actuación del Ministerio Público yo jamás he pedido barras, eso es una actuación típica de los movimientistas, de llevar gente a gritar, con carteles, yo no necesito barras", detalló sobre su accionar frente a la Fiscalía, enfatizando que él tiene su conciencia y su tranquilidad.

Cabe señalar que Edwin Blanco, el fiscal departamental de La Paz, acudió ante una comisión del Legislativo acompañado de algunos simpatizantes, que defendían su labor, cuando aún era postulante a la Fiscalía General; luego resultó aplazado.