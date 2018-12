Ordenan detener a dos activistas y crece la grieta en la oposición

El incendio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz sigue calentando la política. Ayer, el fiscal departamental anunció que se habían librado dos órdenes de detención contra Marcelo Subirana y Edson David Antelo, por haber participado de la quema del edificio del Órgano Electoral, mientras que Nelson Mejía, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, explicó que sus expertos trabajan en la identificación de nuevos responsables de la quema.

A ello se suma la citación de Óscar Paniagua, activista que se encuentra en huelga de hambre frente a la catedral, que deberá declarar hoy, a las 17:00, sobre la toma del TED. Según explicó Paniagua, se presentará y se ratificará en lo dicho en una grabación distribuida a través de las redes sociales en la que identifica a los supuestos perpetradores de la quema del Tribunal.

“Voy a ir y voy a declarar de acuerdo al audio”, dijo.

Sin paradero conocido

Lo que dice Paniagua en esa grabación tiene sin vida a Fátima Zeballos, madre de Ricardo Rada, uno de los nombrados en el audio como partícipe de la quema. La mujer, bañada en su propio llanto, aprovechó la visita de Rubén Costas, gobernador del departamento, a los huelguistas que protestan por la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera para las primarias de enero, para pedir su ayuda.

La mujer dice que desde el último viernes no sabe nada de su hijo y responsabilizó a ‘Oki’ Paniagua de lo que le pudiera pasar. “Mi hijo ha ido a marchar en defensa de todos. Necesito que aparezca mi hijo, él estaba luchando, nada más”, dijo desconsolada.

La mujer llegó hasta la plaza principal junto a su familia, entre las que estaba su nuera, Raquel Ribera, con quien Ricardo Rada tiene tres hijos, de 3, 5 y 6 años.

La acusación no le cayó muy bien a Paniagua. “¿Qué sé yo dónde está su hijo? Si es necesario, me voy a defender ante los juzgados”, dijo el activista, que apoya a Víctor Hugo Cárdenas para la Presidencia. Hasta el momento, no se anuncia que Rada esté siendo buscado por la Policía.

Zeballos no es la única afligida. “Marcelo salió a marchar y no ha vuelto”, aseguró Fernando Subirana, concejal de La Guardia y hermano de uno de los buscados por la quema. “No sabemos nada de su paradero. Estamos dolidos, angustiados. No sabemos qué pasa con él, si ha comido, si está con ropa”, dice.

Marcelo, el menor de cuatro hermanos, 23 años, estudiante de Derecho y fisiculturista, es identificado por la Policía como uno de los que participó de los desmanes y parte de la Unión Juvenil Cruceñista de La Guardia. Su hermano también salió al paso de la acusación de que eran masistas infiltrados en la oposición. “No somos serviles al MAS. ASIP es una sigla prestada para candidatear”, dijo el concejal de La Guardia.

FUL versus Demócratas

El fuego que se tragó las instalaciones del TED ha dejado al descubierto las grietas entre los que se oponen al Gobierno. Ayer, luego de difundirse la declaración judicial de tres dirigentes de la Federación Universitaria Local que liga a Demócratas al financiamiento de la movilización universitaria, obligó a la plana mayor de este partido a salir a aclarar la situación. Vladimir Peña, jefe local y vocero de Rubén Costas; Kathia Quiroga, delegada nacional y asambleísta departamental, y el propio gobernador Costas aseguraron que siempre el Gobierno trata de echarle la culpa a Demócratas por las protestas del país. “Por algo será”, dijo Costas, que se molestó ante la consulta de los periodistas sobre el tema, a tal punto que lo tildó de “confundido”. Pidió que se investigue a fondo para dar con los responsables y consideró sospechoso que la Policía hubiera evacuado al personal del TED y desprotegido la institución.

Fanor Martínez, delegado de la FUL ante el Comité Cívico y uno de los que declaró en la Fiscalía, cree que Demócratas quiere ligar a la actual dirigencia estudiantil con el Gobierno porque aún no han asimilado su derrota electoral. Aseguró que el frente que comanda a los universitarios es una estructura orgánica sin filiación partidaria y que Demócratas le quiere armar una estructura dirigencial paralela disfrazada de plataforma opositora.

No es el único daño en la oposición que se ha notado tras la quema, con daños valuados en más de $us 6 millones, según la presidenta del TED, Sandra Kettel. Paniagua ve que a partir de este hecho el resto de las plataformas ciudadanas se callaron, que ya ni siquiera se aparecen por la plaza 24 de Septiembre a apoyar a los huelguistas ni realizan declaraciones a través de los medios de comunicación. No sabe qué hizo más daño, si la politización de las plataformas o la quema del TED, pero las huelgas no se han vuelto masivas, como en otras épocas.