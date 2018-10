Los plazos obligan. El calendario electoral de las primarias presidenciales dice que solo faltan 14 días para que los partidos políticos registren sus alianzas y, ante la falta de certezas respecto a acuerdos entre fuerzas opositoras a Evo Morales, los jefes políticos de Soberanía y libertad (SOL.bo), el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y Unidad Nacional (UN) se movilizan en busca de acuerdos para enfrentar al partido de Gobierno.

Así las cosas, ayer los partidos del gobernador cruceño Rubén Costas y del alcalde de La Paz, Luis Revilla, hicieron pública la cita que sostuvieron los miembros de la jerarquía de ambos frentes opositores en Santa Cruz, en la sede demócrata, en pro de un acuerdo.

Como ocurrió con Doria Medina en la misma sede, la de Revilla con el partido de Costas se filtró y en pocos minutos atrajo a la prensa nacional, como si hubiese existido la intención de publicitar dichas conversaciones, pero sin que ningún partido asuma la responsabilidad de llamar a rueda de prensa.

Por su parte, Doria Medina organiza su agenda con la previsión de numerosos encuentros con fuerzas de oposición para explorar posibilidades antes del 13 de noviembre, fecha que el Órgano Electoral puso como tope para registrar las alianzas que quieran presentar binomios para las primarias, paso forzoso para los comicios de 2019.

Revilla en Santa Cruz

El alcalde paceño, que estuvo en Santa Cruz desde el fin de semana, fue el primero en ofrecer explicaciones a la salida de la casa demócrata. Dijo él que, aprovechando su estadía en la ciudad para acompañar a su esposa en una actividad del programa Yo soy mi primer amor, pidió una cita a Costas para conversar sobre alianzas y respecto a 12 puntos que SOL.bo considera vitales para arribar a acuerdos.

Revilla dijo que busca una alianza coherente que “no esté basada en pegas, en cargos o en cuoteos, sino en cuestiones programáticas”. Eso sí, ayer el alcalde de La Paz ya no se mostró tan cerrado a establecer relación con UN. Se le consultó con insistencia sobre si tenía apertura a trabajar con Doria Medina y, en vez de decir que no haría acuerdos con él, como hizo antes, respondió que todo dependía de las coincidencias programáticas con los otros partidos. A través de su equipo, se buscó un punto de vista de Doria Medina sobre la ligera apertura que ayer mostró Revilla, pero el jefe de UN no respondió.

Hablan los dueños de casa

Como pasó con Samuel, Costas tampoco salió a explicar sus conclusiones de la cita con Revilla. Como si él quisiera marcar distancia de la disputa político-nacional, Costas dejó ayer que Ernesto Suárez, primer vicepresidente de su partido, sea quien comparezca ante la prensa, flanqueado por Óscar Ortiz y Vladimir Peña.

En pocas palabras, Suárez se jactó de que su partido es el más grande de la oposición y que registró a más de 350.000 militantes para las primarias, aunque, en pro de la unidad, como cuestión de desprendimiento, es la única sigla que no presentó candidato.

Como si fuese cosa de saber quién es quién a la hora de articular a la oposición, Suárez repasó las reuniones de su partido con Doria Medina, Revilla, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el alcalde tarijeño Rodrigo Paz Pereyra (hijo del precandidato y expresidente Jaime Paz) y con Carlos Mesa.

Suárez, que cree que no se debería caer en errores del pasado y dispersar el voto opositor en favor del MAS, relató que incluso el expresidente Mesa los visitó el viernes, desde las 10:30 hasta casi las 16:00.

Entretanto, el ‘mesismo’ no le cierra las puertas a nadie, pero se toma con calma los planteamientos de la oposición tradicional. Gustavo Pedraza, vocero de Mesa, dice que “la lucha contra la corrupción sin distinciones, la causa de la democracia y el destierro de los cuoteos” son los preceptos para que Mesa revise posibles acuerdos.