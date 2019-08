Opositores piden la renuncia del comandante de las FFAA

El comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, fue blanco de críticas por parte de políticos y exmilitares por referirse a los opositores como enemigos gratuitos, antinacionalistas y antipatrias.

Incluso, el diputado opositor Rafael Quispe, UD, pidió su renuncia porque “las Fuerzas Armadas solo deben responder a la Constitución Política del Estado (CPE) y al pueblo, no así al partido en función de Gobierno”.

“A nuestros enemigos gratuitos, detractores, antinacionalistas que por su apetito de poder piden cambiar la estructura vertical, disciplina y la jerarquía de las Fuerzas Armadas con oscuras intenciones, decirle a estos anti patrias que la institución más antigua del Estado, creada bajo el fragor de los cañones y forjadora de la patria jamás permitirá que esto suceda”, dijo Kaliman en su encendido discurso por el aniversario de las Fuerzas Armadas.

“Yo le pido como autoridad al comandante Kaliman que presente su renuncia porque está vendiendo muy barato a las Fuerzas Armadas, él y algunos jefes militares han jurado lealtad al MAS, por lo que no solo debería renunciar, sino también ser procesado”, dijo Quispe.

El coronel retirado del Ejército Jorge Santistevan reprochó las declaraciones de Kaliman y las calificó como exageradamente políticas.

“La institución militar no es un partido político, no es un instrumento de represión al servicio de un partido político, más bien al contrario, es una institución que pertenece al Estado con la filosofía de lealtad y compromiso con su pueblo, no el compromiso al servicio del MAS”.

Para Santistevan las palabras de Kaliman deterioran la imagen de las Fuerzas Armadas y muestran su alineación con el partido oficialista. Las promesas de inversiones en nuevos edificios y equipamiento tienen un afán electoralista y, además, para mantener alineada a la cúpula militar, declaró.

En respuesta, el exministro e Autonomía y actual director del Conaltid, Hugo Siles, aseguró que “hace una década, gracias al presidente Evo Morales, las Fuerzas Armadas recuperaron su dignidad, sin tener que obedecer a militares de otros países. Tenemos la escuela antiimperialista que es única en el mundo, donde se reafirma la defensa de los recursos naturales y de nuestro territorio a través de formación doctrinal y filosófica”, aseveró Siles.