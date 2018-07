Menos de 24 horas después de que la cuenta presidencial en Twitter informara que el presidente Evo Morales fuera operado, este reapareció en un acto deportivo en la localidad de Shinahota, en el trópico de Cochabamba, aunque no hizo uso de la palabra pese a que el Ministerio de Comunicación informó que transmitiría ese acto; mientras los legisladores opositores lanzaron dudas sobre el estado de salud del jefe de Estado y la forma sorpresiva en que se comunicó de esa intervención quirúrgica en una clínica de médicos cubanos.

“Presidente #Evo retorna de forma paulatina a sus actividades públicas, luego de una cirugía exitosa a la que fue sometido recientemente. Ahora está en Chapare”, publicaba la ministra de Comunicación, Gisela Lopez, en su cuenta personal, mientras el ministerio a su cargo enviaba fotografías del presidente junto con estudiantes en esa localidad.

El senador Ciro Zabala (MAS), que es médico internista de profesión, explicó que él no fue informado de la intervención y que solo conoció de ese hecho a través de los medios, sin embargo deslizó que la operación del presidente está vinculada a la última cirugía que se realizó el primer mandatario.

“Solo sabemos que fue operado de un tumor que es como una masa, puede ser de un milímetro o dos milímetros que era lo que le provocaba los problemas en su garganta cuando fue operado, ahora qué es lo que han encontrado y dónde lo encontraron no tenemos ni idea”, dijo en entrevista telefónica.

Más adelante dijo que él es médico internista y que para este caso correspondía otro tipo de especialista, “mi especialidad es la medicina interna, no puedo hacer nada con la otorrinolaringología, por eso hay las especialidades”, dijo cuando se le consultó sobre si fue convocado para este caso.Pero los opositores lanzaron dudas sobre la forma y la manera sorpresiva en que se informó de una intervención quirúrgica del presidente y no se dijo nada de una junta médica o de un equipo que explique lo que sucedió.



El senador Óscar Ortiz dijo que no es posible que el Gobierno no explique el estado de salud del primer ciudadano del país y que por tratarse del presidente no se podía informar de eso a través de una cuenta de Twitter.



Asimismo, lanzó dudas sobre el centro de salud donde fue intervenido Morales, “sale la noticia y dónde se intervino al presidente, en una clínica que no tiene nombre, en una clínica operada por cubanos, no se sabe si está legalmente establecida, si estos médicos están habilitados para realizar intervenciones quirúrgicas, si han cumplido con los requisitos mínimos, por qué se rodea de reserva esta información, se trata del presidente”, dijo el opositor.



No fue el único, el diputado Amilcar Barral afirmó que el Gobierno debería informar del proceso de salud del presidente, porque es el primer mandatario y dijo que el Gobierno puede acudir a un centro que parece habilitado solo para atender a las principales autoridades del Ejecutivo y dirigentes del MAS y que el resto de la ciudadanía no puede acudir a esta clínica cubana.

Los médicos



De acuerdo con la explicación de dos médicos, el tumor puede ser un melanoma o un lipoma que puede ser operado incluso en un centro de salud, dependiendo del tipo de tumor que se registre, “un lunar puede ser un melanoma” dijo Guillermo Cuentas, médico traumatólogo y dijo que dependiendo del tipo de tumor puede intervenir incluso el oncólogo.



El presidente del colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, dijo que el tumor puede ser benigno o maligno y que un acumulo de grasa se puede considerar lipoma y es una forma de tumor que no reviste gravedad.



Ambos médicos explicaron que se necesita hacer varios análisis antes de que se pueda calificar un tumor y que ningún médico puede hablar de su paciente.

En camilla

La presencia

Desde 2006 la presencia de médicos cubanos en Bolivia es masiva, ese año llegaron 140 médicos al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz para atender las emergencias de las inundaciones.



Los números

Según el portal de la Brigada Médica Cubana (BMC) el bienio 2009-2011 fue el más activo porque se inauguraron los nueve centros de salud oftalmológica en todos los departamentos; llegaron 1.610 estudiantes bolivianos capacitados en universidades cubanas y se preparó la graduación de 5.004 nuevos galenos bolivianos.

El edificio

Una pequeña puerta en el garaje negro es el ingreso a la BMC y se puede llegar con una dirección exacta y con recomendación de alguna entidad del Estado y no es un centro de salud público.



El Alto

Hay una clínica atendida por cubanos en la ciudad de El Alto y se encuentra en la avenida Juan Pablo II al lado de la Fuerza Aérea Boliviana, según los pacientes que acudieron, antes incluso se suministraba medicamentos pero que desde hace tres años ya solo diagnostican la enfermedad y el paciente debe comprar afuera.