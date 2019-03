Opositores descartan un bloque único

Los candidatos de cinco de las nueve organizaciones políticas que participarán de las elecciones generales de octubre están de acuerdo con la unidad que reclamaron las plataformas, aunque descartan renunciar a su postulación en favor de otro aspirante.

“Somos un partido nuevo y podemos convertirnos en el factor de unidad. En PanBol decidimos que no vamos a aliarnos a ningún partido, pero podemos acoger a los que quieran sumarse a nuestro proyecto”, dijo la única mujer que aspira a la Presidencia, Ruth Nina.

El jueves, un grupo de plataformas ciudadanas, entre las que se encontraban algunas vinculadas a Comunidad Ciudadana, llamaron a la unidad de los partidos de oposición para enfrentar al MAS en las elecciones nacionales.

El factor de unidad que planteó PanBol también es argumento de la candidata a la vicepresidencia por el PDC, Paola Barriga, que dijo que ellos promovieron la iniciativa para que las distintas fuerzas políticas unificaran una sola candidatura y que, incluso, enviaron una propuesta a los partidos que al final no se cumplió.

Virgino Lema, postulante del MNR, explicó que realizaron la propuesta al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y los comités cívicos que se reunieron en Santa Cruz, y recordó que incluso se puso en contacto con todos los candidatos para explicarles su propuesta que puede ser aplicada hasta el mes de junio.

Lema dijo que en junio se puede realizar una primaria, con padrón abierto para que sea el voto del ciudadano el que elija qué candidato debería enfrentar al binomio oficialista y para eso, dijo, deben reunirse todos los partidos y definir las acciones.

Precisamente, el candidato de UCS, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, recordó que ya no es el tiempo de las alianzas y el bloque de unidad que plantean algunas plataformas. A su juicio, ese proyecto murió en noviembre cuando se registraron las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo que se puede acordar ahora es la coordinación de las agendas y programas, pero no una candidatura única.

Aunque luego dijo que es temprano para hablar de un bloque porque se debe esperar el curso de la campaña y cómo van los partidos en sus propuestas.

El factor disidente de todos los partidos es sin duda el Movimiento Tercer Sistema (MTS), del gobernador de La Paz, Félix Patzi, cuyo portavoz, Nilton Condori, dijo que ellos no representan a ninguna de las dos corrientes, es decir al MAS o a los partidos tradicionales y, por lo tanto, consideran que no pueden aliarse a niguna corriente.

Apoyados en una supuesta encuesta internacional, Condori afirmó que ellos figuran como primera fuerza porque el MAS tiene una candidatura ilegal. Como resultado ellos se consideran como la primera fuerza política que puede hacer frente a la maquinaria del oficialista MAS.