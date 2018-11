Oposición se ve en una encrucijada y no pierde de vista el tema del 21F

Los diálogos se mantienen abiertos y se perfilan nuevas figuras en la oposición nacional. Las fuerzas que buscan hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de 2019 todavía mantienen en resguardo sus estrategias y se hallan tomando decisiones en base a la consulta con sus estructuras orgánicas a horas para el cierre de inscripciones de alianzas ante al Tribunal Supremo Electoral (TSE), este 13 de noviembre.

Vladimir Peña, informó que el Movimiento Demócrata Social - Demócratas definirá en su tercer congreso nacional fórmula con la que se presentará en las elecciones primarias después de generar un espacio de concertaciones con organizaciones, plataformas políticas y movimientos de la sociedad civil boliviana.

El ejecutivo enfatizó que todavía no está definida una alianza, ya que el comité nacional del partido hara una propuesta que se someterá a decisión de sus militantes. La reunión está pactada para hoy a las 09:00 en el Poligimnasio Santa Rosita de la capital cruceña.

Además, el partido liderado por Rubén Costas también definirá su plan de gobierno, el cual surgió después de mantener 100 diálogos ciudadanos en todo el país, así como la definición de medidas que van a reimpulsar la defensa de los resultados del 21F y el rechazo de la ciudadanía de una posible repostulación de las autoridades públicas actuales.

“El Movimiento Demócrata Social asume como propia la defensa del 21F y quiere focalizar en eso la batalla en este tiempo; en la inhabilitación de la respostulación de Evo Morales y en romper el artículo 40 del reglamento de las primarias que trata de restringir los derechos ciudadanos”, subrayó Peña.

Por otro lado, lo que será el escenario político de Bolivia en un futuro cercano ya ha venido mostrando sus primeras luces. Una de ellas son las reuniones que el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas sostuvo en los últimos días con los líderes de la oposición. La exautoridad cuenta con el respaldo de fuerzas como Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina, y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), de Johnny Fernández.

En esta línea, el jefe de UCS sostuvo que Cárdenas tiene carta blanca para ser el artífice de la conformación de un bloque opositor, pero que ahora “la pelota está en cancha de los otros partidos”. Aseguró que de momento todas las alternativas se mantienen sobre la mesa y espera que cada líder defina el rol que va a jugar en las elecciones pensando en los bolivianos y en pelear por los resultados del 21F.

Por otro lado, desde el bando del Movimiento Tercer Sistema (MTS) ratificaron en un ampliado la candidatura del actual gobernador paceño, Félix Patzi, como candidato presidencial el 2019 y anunciaron que participarán en las elecciones primarias para elegir a su acompañante, según el reporte de la red Erbol.

Entretanto, Gustavo Pedraza, integrante del equipo político de Carlos Mesa, manifestó que las aguas de su bando se mantienen en calma y que el proyecto político que plantean, Ciudadanos Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Sol.bo, sigue en diálogos con organizaciones sociales y organizaciones políticas que coincidan en principios como fundamento para elaborar alianzas.

No obstante, el presidente nacional del FRI, Edgar Guzmán, indicó que, en una conferencia llevada adelante por el partido, las alianzas se hallaban en fase de aprobación y que mañana (lunes) se daría a conocer lo definido por sus bases.

“En este momento la coyuntura política de la oposición es batante compleja y se tiene que avanzar de manera madura. Estamos ante un enemigo poderoso y cualquier solución del FRI va a ser en función alo que propone el pueblo”, manifestó Guzmán.

Entretanto, el vocero de Sol.bo (Soberanía y Libertad), José Luis Bedregal, también señaló la tendencia de diálogos abiertos que muestran las otras fuerzas opositoras y que, si bien son días decisivos, todavía existe un plazo de inscripción para los binomios políticos, los cuales se van a conocer en estricta realidad una vez se inscriban las planchas para diputados y senadores en 2019.

Bedregal también apuntó que se está manejando un calendario de muy poca rigurosidad respecto a lo que se necesita en un proceso electoral y ve que los partidos y organizaciones políticas todavía tienen un largo camino por recorrer.

Una fuente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) señaló que la decisión de las lecciones primerias debe recar sobre la ciudadanía y las dirigencias y no desacratan nada, pese a no haber tenido acercamientos mayores. Hasta ahora la candidatura del líder mirista Jaime Paz Zamora sigue en pie con el respaldo del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Tuto Quiroga, quien fuera candidato por el PDC en la anterior elección, mantiene en secreto su posible candidatura. El expresidente fue invitado por el Demócratas para participar en su congreso nacional, pero el ejecutivo descartó su asistencia vía Twitter alegando que estaría de viaje.

Otros que mantienen en secreto una posible alianza y la presentación de un candidato son los militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, otra de las fuerzas políticas que busca tomar protagonismo.

De momento, el único partido que tiene el panorama definido es el MAS, que no tendrá alianzas y presentará el binomio compuesto por Evo Morales y Álvaro García Linera, pese a las quejas de los ciudadanos que piden el respeto a los resultados del 21F.

DETALLES

Formación

Dentro de las estructuras políticas se perfilan nuevos rostros que estarían representando a distintos sectores en las elecciones presidenciales de 2019. La apuesta se centra en las generaciones jóvenes y líderes femeninas.

Indígenas

Tampoco se ponen de acuerdo los miembros del sector indígena. La Cidob y la Cpesc proclaman como candidato a Evo Morales, mientras que otros movimientos se desmarcan o prefieren mantenerse al margen de los acuerdo con partidos políticos.